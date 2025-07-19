罷團宣傳車遭控「引導投票」被檢舉 許美華：連宣傳罷免權利都沒有？

許美華指出，罷免團隊的宣傳車近期持續被找麻煩，昨日更遭到呂玉玲告發，質疑「有民眾檢舉說播放內容有引導投票的問題」。她PO圖表示「聽說這就是被檢舉告發的圖片，到底哪裡有問題？我就問！」（圖擷自臉書）

2025/07/19 10:10

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波投票將於7月26日登場，「反紫光奇遊團」成員許美華發文指出，罷免團隊的宣傳車近期持續被找麻煩，昨日更遭到國民黨立委呂玉玲告發，質疑「有民眾檢舉說播放內容有引導投票的問題」。對此許美華也直言，「我不知道呂玉玲大立委認定我們宣傳車『引導投票』是什麼意思，到底要告我們什麼？難道公民連宣傳罷免的權利都沒有嗎？」

許美華在臉書發文指出，「噹噹噹悲報！！！在眾多粉絲接力課金，對全國超過20個罷團，送出超過60輛車次的LED宣傳車之後，今天終於被藍委第一次檢舉告發了！」

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許美華透露，第一張告發單來自桃五國民黨立委呂玉玲，並指昨天傍晚接到宣傳車小幫手「歐文」的緊急電話，說「桃五的宣傳車剛剛被警察攔下來，說要司機去警察局做筆錄」；理由則是「有民眾檢舉說播放內容有引導投票的問題。」

許美華表示，歐文有向警察提出質疑，「因為有人檢舉就要司機去做筆錄，是否符合比例原則？」警方對此回應表示，「只是詢問一下，如果司機沒有意願，他們就會再用發公文通知的方式......」。

許美華直言，聽到「引導投票」這個檢舉理由，真的讓她大笑三聲！許美華強調「我們動員眾多粉絲協力課金，支援罷團LED宣傳車，不就是要大力宣傳罷免立委，希望大家去投同意啊！」、「我不知道呂玉玲大立委認定我們宣傳車『引導投票』是什麼意思，到底要告我們什麼？難道公民連宣傳罷免的權利都沒有嗎？」

許美華也指出，「這個告發，聽說是呂玉玲的兒子、桃園市議員陳韋曄去報案的」。她也提到，桃五呂玉玲就是每次選舉都送吐司收買人心的那位桃園立委。並直呂玉玲前幾天又再次送吐司了，「聽說排隊領吐司的人龍很長，希望桃園人不要為了吐司輸掉自己的未來」。

許美華也透露，其實之前罷團的宣傳車，已經好幾次被找過各種麻煩了。所以對於這次被告發早有心理準備，她也呼籲大家不用太擔心，並表示後續進展會再跟大家報告。

許美華在留言處也貼出有宣傳車車身的照片，上頭寫有「7/26出門投票，同意罷免，守護台灣」等字樣，並指「聽說這就是被檢舉告發的圖片，到底哪裡有問題？我就問！」

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