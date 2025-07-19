王鴻薇稱台灣為「城市」 黃帝穎列3罪狀：配合中共矮化我國格

王鴻薇在公辦電視罷免說明會上說，「台灣是天災頻繁地的一個『城市』」。（圖擷自「臺北市選舉委員會」YouTube）

2025/07/19 08:46

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波投票將於7月26日登場，近日也陸續舉行罷免案公辦電視罷免說明會，國民黨立委王鴻薇昨稱「台灣是天災頻繁地的一個『城市』」，遭到外界抨擊。律師黃帝穎對此整理出王的三大罪狀，質疑王硬把台灣降格為城市，配合中共矮化我國格，先前還曾與國民黨團總召傅崐萁「赴中朝拜」，並強推「毀憲亂政」擴權法案，引起歐美警示及譴責。

王鴻薇昨在電視說明會發言時，細數自己的貢獻及成績時稱「在台北市大家都知道，老房子實在是太多了，而台灣又是天災頻繁地的一個，呃……『城市』，所以在有關都更獎勵，王鴻薇也做了提案放寬」。

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對於王鴻薇把台灣降格為城市，黃帝穎在臉書發文質疑，「罷免說明會如照妖鏡，紅色魔鬼現形」，他也批評「王鴻薇向中共輸誠，應徵台灣城管！？」

黃帝穎也整理「王鴻薇舔共三大罪狀」，凸顯「罷免反共」之必要。其一為「王鴻薇在公辦罷免說明會上，硬把台灣降格為城市，配合中共矮化我國格認知作戰」。其二為「王鴻薇領台灣人納稅血汗錢每月超過20萬元，竟利用台灣人納稅血汗錢支付的公辦說明會，迎合中共矮化台灣，王鴻薇對不起台灣人」。

黃帝穎也指出，其三為「王鴻薇夥同三大犯罪前科的傅崐萁在立院會期期間赴中朝拜，回國後強推『毀憲亂政』擴權法案，不只被憲法法庭判決違憲，更引起歐美警示及譴責，傷害國際對台灣的民主信任」。

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