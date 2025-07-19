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    趙少康看不成東非動物大遷徙 溫朗東諷：可見證台灣政壇大遷徙

    前中廣董事長趙少康昨召開記者會，回應「去東非看動物大遷徙」議題，宣布取消非洲旅遊行程。（資料照）

    前中廣董事長趙少康昨召開記者會，回應「去東非看動物大遷徙」議題，宣布取消非洲旅遊行程。（資料照）

    2025/07/19 07:59

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波投票將於7月26日登場，前中廣董事長、「戰鬥藍」領袖趙少康原本傳出726當天會到東非旅遊，引發外界議論，趙少康昨則開記者強調當天一定會留在台灣。對此名嘴溫朗東表示，這凸顯藍營在投票日只剩8天的集體焦慮，並諷刺趙少康看不成東非的動物大遷徙，卻可以見證台灣政壇的另一場「大遷徙」。

    趙少康近日被傳726罷免投票當天要前往東非旅遊，觀看動物大遷徙，外界諷刺其選區國民黨立委羅智強的反罷免票將少一票，萬一罷免案通過，可能成為戰犯。趙少康昨召開記者會稱，其實早就決定不去東非旅遊，強調當天一定會留在台灣，支持不同意罷免羅智強，並希望所有藍營的朋友「見賢思齊」。

    溫朗東在臉書發文指出，趙少康取消「去東非看動物大遷徙」的旅遊行程，7月26日留在台灣投票。許多人笑稱，看不了東非動物遷徙，倒是可以看到藍營立委下台。他認為這起行程變更，反映出藍營在投票日只剩8天的集體焦慮。

    溫朗東諷刺，趙少康看不成東非的動物大遷徙，卻可以見證台灣政壇的另一場「大遷徙」。溫朗東比喻，在自然界，動物遷徙是為了生存；在政治叢林裡，政治動物的遷徙卻往往是為了權力。

    溫朗東指出，「當盧秀燕忙著從市長遷徙到黨主席，黃國昌急著從白營遷徙到藍營，這些政治動物各自盤算著如何在權力的草原上找到更肥美的獵物」。

    溫朗東直言，「然而，真正的遷徙可能發生在另一邊——那些厭倦了政治算計、渴望政治清明的選民，正準備用選票進行一場史無前例的『民意大遷徙』」。

    溫朗東在文末也指出，「到底是政客成功覓食，還是公民改寫歷史，答案就在八天後揭曉」。

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