台灣擴大無人機戰力 美前駐中大使伯恩斯：北京行動將有所遲疑

前美國駐中國大使伯恩斯。(美聯社)

2025/07/19 08:01

〔中央社〕前美國駐中國大使伯恩斯今天表示,看到烏克蘭在俄烏戰爭中抵抗規模遠大於自身的俄軍,以及台灣正考慮大幅擴展無人機戰力及在地製造無人機、攻擊飛彈的能力,他研判,這必然會讓中國行動有所遲疑。

伯恩斯(Nicholas Burns)今天出席在科羅拉多州舉行的阿斯本安全論壇(Aspen Security Forum),擔任「制定印太戰略方向」(Charting a Course in the Indo-Pacific)討論場次的講者。

請繼續往下閱讀...

對於與會者問及,俄烏戰事等情勢發展如何影響中國對台統一的戰略盤算,現為阿斯本戰略集團(Aspen Strategy Group)共同主席的伯恩斯回應表示,看到烏克蘭如何抵抗規模遠大於自身的軍隊,也看到台灣正在考慮大幅擴展無人機戰力及在地製造無人機、攻擊飛彈的能力,他研判,這必然會讓中國有所遲疑,「這是一件好事」。

在拜登政府時期擔任美國駐中國大使的伯恩斯指出,前美國總統拜登(Joe Biden)成功說服日本強化自身防衛,並看到「台灣有事」成為日本、菲律賓內部有關安全事務的討論重點。前美國國務卿布林肯(Antony Blinken)任內也提醒各國,一旦台海遭封鎖,恐對全球經濟產生災難性影響。

「這些對中國形成的壓力是一件好事」,伯恩斯認為,川普政府必須謹慎面對這般局勢。

另外,出席論壇同一場次的前澳洲總理陸克文(Kevin Rudd)表示,台灣目前是中國軍隊的戰略中心所在,「如果台灣失守,那些軍事力量及作戰能力將得以更廣泛地施展,我們必須非常謹慎思考這些問題」。他相信「這樣的邏輯正在美國及盟國之間激起共鳴」。

中共近年常態保持對台軍事壓迫,並進行針對性的軍事演習,台海情勢備受全球關注。據外電報導,菲律賓參謀總長布勞納(Romeo Brawner Jr.)4月曾表示,若鄰近的台灣遭「入侵」,菲律賓「無可避免」將被捲入衝突。

日本首相石破茂本月稍早在冲繩為執政黨自民黨籍候選人助選發表演講時也說,鑑於中國在台灣周邊的軍事活動活絡化,一定要思考如何面對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法