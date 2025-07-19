前助理騎車遭撞身亡！鄭運鵬發文悼念：下輩子再一起努力

新北市樹林區堤外便道昨下午發生蔡姓騎士身亡意外。圖為車禍現場。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/19 00:26

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林區堤外道路鹿角溪段，昨天下午5時許，發生1輛休旅車追撞前方機車車禍意外，造成蔡姓騎士與後座妻子都噴飛，蔡男頭部重創，現場失去生命徵象，到院仍不治，妻子腿部挫傷。警方對肇事余姓駕駛酒測，沒有酒精反應，車禍肇因及責任歸屬，仍待調查釐清。前立委鄭運鵬則在臉書發文「文祺主任，感謝你這十年來的協助，有緣下輩子再一起努力」，證實前辦公室主任蔡文祺車禍身亡，政界也感到意外、突然。

警方調查，昨天下午4時50分獲報，樹林堤外道路鹿角溪路段傳出一輛休旅車撞擊同向前方的一輛雙載機車，造成騎士與乘客都倒地，警方初步了解，49歲余男駕休旅車，往板橋方向行駛，從後追撞同向65歲蔡文祺騎乘，搭載66歲妻子許女的機車，蔡男現場失去生命徵象、妻子許女受傷，雙雙送醫救治。

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蔡男到院因傷重不治，妻子許女腿部挫傷，幸無大礙，肇事余男被帶回交通分隊，酒測沒有酒精反應，透露沒注意撞上前車，至於車禍肇因，仍待調查釐清。

據了解，事發之際，蔡文祺騎機車要載妻子許婦返家，途沿著堤外道路鹿角溪段騎往板橋方向，行經樹林區八德街口，駕駛休旅車的余男子，疑沒注意車前狀況，猛撞蔡文祺騎乘機車，造成蔡男、妻子噴飛墜地不起；蔡文祺到院仍因傷重不治，許女幸無大礙。

鄭運鵬剛接任新職，晚間也在臉書發布哀悼之意，讓前主任車禍身亡訊息曝光。

新北市樹林區堤外便道昨下午發生蔡姓騎士身亡意外。圖為車禍現場。（記者吳仁捷翻攝）

前立委鄭運鵬深夜在臉書發布哀悼前主任蔡文祺身亡，消息才曝光。（記者吳仁捷翻攝）

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