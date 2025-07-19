遭阿伯推旗桿、作勢打人!「罷呂清玲」發言人籲：用行動改變桃園

桃園市議員張肇良攜手罷團，18日在龍潭百年大鎮中庭辦客廳會。（記者黃政嘉攝）

2025/07/19 00:16

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市議員張肇良攜手罷免立委呂玉玲團隊，昨晚（18日）在龍潭百年大鎮中庭辦客廳會，「罷呂清玲」發言人吉媽表示，舉標語宣傳時，被一位阿伯推著手上旗桿，握拳作勢打人，她說「近半年被罵的次數，幾乎已逾她過去50年人生的總合，」她跟張肇良呼籲，關鍵時刻，鄉親堅定投下同意罷免票，一起用行動改變桃園。

吉媽表示，昨早在平鎮區環南路舉標語時，她被一位阿伯推著手上旗桿，阿伯還作勢用拳頭打人，她很生氣，用大聲公說他沒禮貌，反被阿伯用手拍打大聲公，最後靠其他女志工一起罵走阿伯。

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吉媽說，呂玉玲做立委14年，大家記得她為平鎮、龍潭人做過什麼事？50位鄉親齊喊「不記得！」她再說「發吐司要大家投她？」立委是大家選出來的，若做不好，人民同樣能罷免，保護咱的台灣、咱的民主自由，她拜託大家投同意罷免，台灣人團結才會贏。

張肇良提到，中壢近日屢傳鄰長在罷免公報夾帶反罷免文宣，他在平鎮、龍潭多處借場地也不成，體會行政不中立問題。他說，藍白刪凍預算，傷害民生，讓很多人響應大罷免，就是要告訴藍委別當中共代言人，希望這次大罷免，至少成功罷免6席藍委，讓民進黨席次在立法院過半，反之，藍白將強行通過對中共有利的法案，像中配取得身分證的年限從6年縮短為4年，恐拖垮台灣健保機制。

「罷呂清玲」發言人吉媽表示，18日舉標語宣傳時，被阿伯推著手上旗桿，握拳作勢打人。（記者黃政嘉攝）

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