新新竹人覺醒！M先生籲罷免高虹安：讓新竹舊城區重開機

新新竹人覺醒！新竹市舊城區的M先生籲罷免高虹安，認為新竹人不會讓人失望的，同意罷免，讓舊城區重開機。（照片取自劉康彥臉書）

2025/07/18 23:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）三階罷免投票26日舉行，已進入倒數階段，新竹市議員劉康彥與辦公室主任林士凱繼推出「竹科媽媽」篇談為何一定要罷免高虹安系列後，今晚的主角換成在舊城區晶品城承租商場的新新竹人M先生現身說法，M先生提到「星期五晚上，晶品城應該要有人潮的，這裡是有商機的，但沒想到2年快過去了，陪伴我的，還是空蕩蕩、一片蕭條的商場」。而舊城區一片荒涼，是來自高虹安市府與BOT廠商的傑作，面對這次的雙罷免投票，M先生說新竹人不會讓人失望的，同意罷免，讓新竹舊城重開機。

M先生說，當初因看見新竹年輕人口多，消費力高，才來做密室逃脫這種比較新穎的娛樂體驗。過去的創業經驗，讓他特別留意租約的穩定性。當決定在晶品城展店，這裡的主管還拍胸脯保證：「這是市府的BOT，我比你們更怕出問題！」沒想到，合約簽不到半年，晶品城的經營權就被轉賣。新來的業者完全不顧合約內容，要大家幾個月內就搬走，連穩定的餐飲業者，也被強迫熄燈。

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搞了老半天，原本生氣蓬勃的商場，新業者打算改做長照中心，市政府更一副樂觀其成的樣子。結果轉型不順，又不做長照了，商場前前後後被閒置快2年，疫情後好不容易慢慢熱鬧的站前商圈，又沉寂下去。M先生說，如果又要改回商場，為什麼當初要大費周章，把生意做得好好的商家趕走？那個信誓旦旦拍胸脯的主管消失了，連高虹安市府團隊也無所作為，從頭到尾留承租業者獨自面對錯誤政策帶來的荒涼和經營困難。

可是M先生相信，「這一切都還有機會，新竹人不會讓人失望的。」726投下同意罷免票，讓舊城區重新帶來希望。

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