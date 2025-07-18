韓國瑜挺張智倫批大罷免：說台灣百分百民主「我的心比腎還要虛」

新北市立委張智倫昨日在中和舉辦「反惡罷 戰獨裁！守護中和團結晚會」，立法院長韓國瑜（左1）、台北市副市長李四川（右2）等人到場聲援。（記者羅國嘉攝）

2025/07/18 22:16

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波藍委罷免案倒數8天，藍委張智倫今（18）日在中和舉辦「反惡罷 戰獨裁！守護中和團結晚會」，立法院長韓國瑜到場力挺並嚴詞批評大罷免是「政治大屠殺」，不是民主制度應有的表現，拜託大家一定要擦亮眼睛，了解真正民主，當年動員戡亂時期解除，好不容易邁向民主社會，這30多年努力，不該被摧毀掉。

韓國瑜指出，張智倫上任1年半來表現認真、專業，質詢準備扎實、對人有禮貌，充分展現民意代表的風範；立法委員、議員是「員」，而里長、行政院長是「長」，都要被「員」監督，這是台灣民主政治非常好的分工，一點一滴進步。

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韓國瑜表示，張智倫擁有會計師專業背景，對預算審查有極高掌握，是立法院不可或缺的戰力，「官員不怕你質詢，就怕你砍預算」，張不僅能監督政府、也能看緊荷包，讓每一分公帑花得其所。

韓國瑜說，他接見過很多外國議員，今天才接見瓜地馬拉外賓，跟他們介紹台灣是百分百民主國家，不過想到大罷免，「我的心比腎還要虛」，大家一定要去投下不同意罷免票。

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