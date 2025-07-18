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    罷免藍委+5與南投同天投票 all罷馬：「823戰隊」正式成立

    罷免顏寬恒等5件罷免補件案通過，與南投罷馬和罷游同在8月23日投票，「去游除垢」罷免游顥志工晚間在名間松柏嶺夜市舉旗宣傳同意投票。（「去游除垢」罷團提供）

    罷免顏寬恒等5件罷免補件案通過，與南投罷馬和罷游同在8月23日投票，「去游除垢」罷免游顥志工晚間在名間松柏嶺夜市舉旗宣傳同意投票。（「去游除垢」罷團提供）

    2025/07/18 22:22

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕中選會今天公布顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔、羅明才、林思銘罷免案成立，與南投馬文君、游顥罷免案同樣在8月23日投票。「all罷馬」罷免馬文君志工團隊說，7件罷免補件案全壘打，823戰隊正式成立，將與人民並肩出征；「去游除垢」罷免游顥志工團隊也宣布，今天起與其他6個罷團一起向前衝，823一起翻轉國會。

    中選會審查通過顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔、羅明才、林思銘罷免補件案，確定這5件和罷馬和罷游案，合計7件補件案都在8月23日投票，「all罷馬」罷免馬文君志工團隊指出，顏寬恒等5人罷免案成立，意味著罷免藍委比數來到31:0，一場由人民主導的全國大罷免正在擴散、燃燒。這不只是數字，更是民主的怒吼。

    「all罷馬」志工團也說，7個罷免補件案全壘打，是人民行動的勝利，823戰隊正式成立，而人民不容洩密、違憲冷血且反改革的立委，對裝死不回應選民的藍委，就由選民送他們下台。

    「去游除垢」罷免游顥志工團得知另5件罷免案通過也在8月23日投票後說，「一起打拚的戰鬥力更強了！」志工下午到晚間宣傳活動持續，有的支援投一「草屯罷馬志工團」在草屯市區和草鞋墩夜市外宣傳，有的則在松柏嶺夜市舉旗舉牌呼籲8月23日投下同意罷免票。

    「去游除垢」志工團支援「草屯罷馬志工團」在草鞋墩夜市舉關東旗宣傳同意罷免馬文君、游顥。（「草屯罷馬志工團」提供）

    「去游除垢」志工團支援「草屯罷馬志工團」在草鞋墩夜市舉關東旗宣傳同意罷免馬文君、游顥。（「草屯罷馬志工團」提供）

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