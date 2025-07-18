侯、朱助講反罷林德福 朱：讓藍白多數才能制衡

面對罷免的新北市藍委林德福（左二）今（18）日舉辦反罷免造勢晚會，邀請新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫（左三）等黨內人士站台助講。（記者黃子暘攝）

2025/07/18 22:33

〔記者黃子暘／新北報導〕面對罷免的新北市藍委林德福今（18）日舉辦反罷免造勢晚會，邀請新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫等黨內人士站台助講。侯友宜說，林德福最了解永和，也爭取許多建設，卻被「做不對事情的人」發動罷免，希望大眾726投不同意罷免。朱立倫表示，民進黨國會過半就會為所欲為、廢死，至少要讓國民黨、民眾黨維持多數，才能保住制衡力量。

侯友宜指出，林德福早早就去立院排隊登記質詢，他最了解永和，爭取捷運中和光復線、80歲以上免巴氏量表，對新北最不公平的財政收支劃分法，也爭取修法，使新北年增374億元預算，太多政績說不完，卻遭到做不對事情的人發動罷免，這是顛倒是非。

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侯友宜表示，最怕大家說「不差我這票」，請支持者726踴躍投下不同意罷免票。

朱立倫說，林德福最了解永和，也爭取財政收支劃分法修法通過，使新北市年增374億元統籌分配稅款，這樣的立委卻被民進黨發起罷免，有夠沒天良；藍白通過普發一萬元現金，總統賴清德、行政院長卓榮泰卻說些五四三，說買遙控飛機？「誰買那個？人家要過日子啊！要生活啊！」百姓需要這些錢，政府4年超徵一兆八千億元又拒絕還錢於民，就連虐童致死最重可判死刑的修法，綠委都服從賴清德要求閉眼投下反對，就是因為民進黨要廢死。

朱立倫表示，若民進黨變成國會多數，就可為所欲為，連死刑都廢除，至少要讓國民黨、民眾黨維持多數，才能保住制衡力量，希望大眾726投不同意罷免。

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