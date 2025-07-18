為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    深藍子弟也來！千人「牽手護大安」 手機照夜空象徵罷免大成功

    罷免台北市藍委羅智強的「大安強強滾」號召千人今晚7點26分，沿著大安森林公園圍圈「牽手護大安」。（記者方賓照攝）

    罷免台北市藍委羅智強的「大安強強滾」號召千人今晚7點26分，沿著大安森林公園圍圈「牽手護大安」。（記者方賓照攝）

    2025/07/18 21:55

    〔記者董冠怡／台北報導〕罷免台北市藍委羅智強的「大安強強滾」號召千人，今晚7點26分在大安森林公園圍圈「牽手護大安」，並開啟手機的手電筒照亮夜空，象徵726投票大罷免大成功。

    參與牽手點燈儀式的糖糖（化名）表示，自己生長在大安區的深藍家庭、住過中國10年，外公曾經參與剿匪，但母親討厭民進黨勝過共產黨，可能和吸收太多親中資訊被洗腦有關，也對女兒「同意罷免」很不諒解。

    她擔心，如果大家對在立法院推動的親中法案無動於衷，「我們會完蛋」，這份焦慮感驅使她踏出家門共襄盛舉。糖糖強調，歡迎中國觀光客來台，但若是解放軍，絕對殺無赦「骨灰回去」，藉此表達抗中護台的決心。

    現場另一名用力揮舞「大罷免大成功」旗幟的紀先生說，本來就已預排這場行程，看完公辦電視罷免說明會後「更要來！」批評被提罷免的藍委們「嘴還是很硬」，不僅沒有解釋問題、自我反省，反倒言語攻擊領銜人，看不下去，公民必須挺身而出為己發聲。

    在馬祖當過兵的紀先生認為，國民黨頻頻將「幫國軍調薪」掛在嘴邊，但長久以來的反共核心思想，假設不復存在，你要台灣的子弟兵、尤其是駐守離島的軍人，為何而戰？「當兵的人，重點要有目標和士氣！」今天看到很多人，讓他覺得罷免很有希望，「有信心罷掉12席！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播