深藍子弟也來！千人「牽手護大安」 手機照夜空象徵罷免大成功

罷免台北市藍委羅智強的「大安強強滾」號召千人今晚7點26分，沿著大安森林公園圍圈「牽手護大安」。（記者方賓照攝）

2025/07/18 21:55

〔記者董冠怡／台北報導〕罷免台北市藍委羅智強的「大安強強滾」號召千人，今晚7點26分在大安森林公園圍圈「牽手護大安」，並開啟手機的手電筒照亮夜空，象徵726投票大罷免大成功。

參與牽手點燈儀式的糖糖（化名）表示，自己生長在大安區的深藍家庭、住過中國10年，外公曾經參與剿匪，但母親討厭民進黨勝過共產黨，可能和吸收太多親中資訊被洗腦有關，也對女兒「同意罷免」很不諒解。

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她擔心，如果大家對在立法院推動的親中法案無動於衷，「我們會完蛋」，這份焦慮感驅使她踏出家門共襄盛舉。糖糖強調，歡迎中國觀光客來台，但若是解放軍，絕對殺無赦「骨灰回去」，藉此表達抗中護台的決心。

現場另一名用力揮舞「大罷免大成功」旗幟的紀先生說，本來就已預排這場行程，看完公辦電視罷免說明會後「更要來！」批評被提罷免的藍委們「嘴還是很硬」，不僅沒有解釋問題、自我反省，反倒言語攻擊領銜人，看不下去，公民必須挺身而出為己發聲。

在馬祖當過兵的紀先生認為，國民黨頻頻將「幫國軍調薪」掛在嘴邊，但長久以來的反共核心思想，假設不復存在，你要台灣的子弟兵、尤其是駐守離島的軍人，為何而戰？「當兵的人，重點要有目標和士氣！」今天看到很多人，讓他覺得罷免很有希望，「有信心罷掉12席！」

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