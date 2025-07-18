王鴻薇頓一下脫口台灣是「城市」 罷團批：心甘情願戴上紅帽

王鴻薇在公辦電視罷免說明會上說，「台灣是天災頻繁地的一個『城市』」，引發網友砲轟。（圖擷自「臺北市選舉委員會」YouTube）

2025/07/18 21:38

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免首波7月26日就要投票，國民黨立委王鴻薇、李彥秀、羅智強等人罷免電視說明會今天（18日）舉行，王鴻薇發言時說，「台灣是天災頻繁地的一個『城市』」，引發批評。罷免王鴻薇團體「山除薇害」批評，王鴻薇經過停頓思考才吐出「台灣是城市」，已經發自內心不認同我國，自己心甘情願戴上紅帽子。

王鴻薇在電視說明會細數自己的貢獻及成績時提到，「在台北市大家都知道，老房子實在是太多了，而台灣又是天災頻繁地的一個，呃……『城市』，所以在有關都更獎勵，王鴻薇也做了提案放寬」。

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山除薇害說，相信有看辯論會的選民，一定很震驚為什麼王鴻薇無法正大光明說出台灣是一個國家。特別是她明顯語速放慢停頓，最後才吐出台灣是一個城市。這已經不是「大罷免大成功」的那種口誤，而是發自內心地不認同我國，仔細經過思考而給出的的說法；王鴻薇總是習慣說罷團把她抹紅，但是今天很明顯，是她心甘情願地把紅帽子戴上。

王鴻薇的言論也引發網友批評，「台灣是城市？罷免掉真的剛好！」、「王鴻薇為什麼突然嘴軟？」、「為什麼王鴻薇不敢說出台灣是一個『國家』？而是需要停頓一下後用『城市』來稱呼？」、「上一秒才在講領銜人口中親共、抹紅是造謠，結果下一秒稱呼自己的國家為『城市』」、「我本來想說她是口誤，結果沒想到她是停頓過後思考後講出來的」、「她還特別確認了手板，深思熟慮後仍然說是城市，代表已經是統戰部的一部分了」。

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