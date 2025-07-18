綠營「守護桃二」觀音說明會 籲罷涂避免債留子孫

「守護桃二」觀音區說明會在草漯尾厝福德祠舉辦，盼持續凝聚罷免國民黨立委涂權吉的民意。（記者周敏鴻攝）

2025/07/18 21:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨立法委員林月琴與民進黨桃園市黨部今晚在觀音區草漯尾厝福德祠，舉辦「守護桃二」觀音區說明會，持續凝聚罷免國民黨桃園市第2選區立委涂權吉的民意。

林月琴說，涂權吉與她同在立法院的社會福利及衛生環境委員會，但她常常從上午9點到下午5點在立法院一整天，都沒看到涂，本來公民監督國會聯盟統計涂的質詢率約56%，但最近民眾積極要罷免涂，涂甚至不到立法院了，地方也有人說「服務處鐵門還拉下來」，實在不知道涂跑去哪了？呼籲民眾擦亮眼睛，別讓不認真的立委繼續留在立法院。

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民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤也出席說明會，她強調，政府總預算被砍等亂象，才1年半的時間，立法院已經敗光台灣人超過1兆元以上預算，若讓不適任的立委再做4年，一定會債留子孫。

吳思瑤說，國民黨主張普發每人1萬元，要大撒幣當散財童子，但政府若要發出2350億元，一定會排擠其他預算，以社會福利預算為例，2350億元用在民眾最愛的TPASS交通補貼，可以用26年，補貼年輕民眾就讀高中職免費、就讀私校國家出一半，也能補貼11年，為了台灣的未來，一定要支持「大罷免，大成功」。

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