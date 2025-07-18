張智倫反罷晚會助講 朱立倫：罷免若成功台灣將走向一黨獨大

立委張智倫在中和舉辦「反惡罷 戰獨裁！守護中和團結晚會」，國民黨主席朱立倫上台宣講。（記者羅國嘉攝）

2025/07/18 20:58

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波藍委罷免案倒數8天，立委張智倫今（18日）在中和舉辦「反惡罷 戰獨裁！守護中和團結晚會」，國民黨主席朱立倫表示，如果這次大罷免成功，不只財劃法，還假於民、還稅於民等都會被綠營收回，當台灣民主變成民進黨做主，這就是一黨獨大、就是獨裁，台灣就會大失敗。

朱立倫批評，民進黨對普發現金的態度輕蔑，並指出總統賴清德稱「1萬元一下就花完」，行政院長卓榮泰更以「買冰箱、搭飛機」形容用途，顯示對民間生活痛點的輕忽。他質疑，既然政府已動支其中1.4兆元，如今僅剩4300多億元，卻以「錢不夠」為由拒絕全面發放，根本是「不想還錢給人民」。各國都為了拚經濟，只有民進黨做不到，只會搞政治、搞鬥爭。

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朱立倫也談及立法院審議《兒童及少年福利與權益保障法》修法，增訂針對虐待七歲以下兒童致死者可判處死刑條文。不過，綠委全體反對修法，並認為背後原因與綠中央推動廢除死刑立場有關。

朱立倫強調，如果這次大罷免成功，新北市不只有財劃法374億元沒了，包括還假於民、還稅於民1萬元都會沒有，甚至台灣會朝廢死這條路前進，當台灣民主變成民進黨做主，這就是一黨獨大、就是獨裁，台灣就會大失敗，一定要出來投票。

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