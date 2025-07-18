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    「大台中我同意」罷團7/20反共護台大遊行 邀百工百業來表態

    拚罷免藍委，台中罷團20日舉辦百花齊放反共護台大遊行。（圖：擷白全民罷免臉書）

    拚罷免藍委，台中罷團20日舉辦百花齊放反共護台大遊行。（圖：擷白全民罷免臉書）

    2025/07/18 20:49

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免投票倒數計時，台中市6區藍委罷團與台中市全面罷免協會，20日（週日）將舉辦，邀百工百業上街，一同展現同意罷免、拒絕親中勢力，與守護台灣力量；綠營罷免「台中隊」隊長、民進黨台中市立委何欣純，將再度力邀民進黨「五一戰隊」挺罷團，當天包括何欣純及立委邱議瑩、陳亭妃等人均將前來遊行，力挺大罷免、大成功。

    台中市國民黨立委包括中四廖偉翔、中五黃健豪及中六羅廷瑋均列入首批7月26日大罷免投票之列，罷免投票前黃金週，台中除市區3藍委，加上中二顏寬恒、中三楊瓊瓔及中八江啟臣罷團，攜手台中市全面罷免協會，20日將推出百花齊放反共護台大遊行，下午4點在台中市民廣場集合，一同走到終點元保宮，現場有民主市集，晚間另有音樂派對；歡迎百工百業穿上最能代表身分裝扮參與遊行，讓世界看到同意罷免、拒絕親中勢力與守護台灣力量。

    何欣純將再號召民進黨「五一戰隊」共襄盛舉，聲援罷團護台遊行，何欣純說，罷免不是仇恨，而是出發點是愛的行動，為了台灣及下一代未來，盼民眾都站出來支持，更要在7月26日投下同意罷免票，下架親中勢力；她也再度力邀「五一戰隊」來台中支援，包括立委賴瑞隆、李坤城、邱議瑩、陳素月、陳秀寳、邱志偉、陳亭妃等人，將前來力挺大罷免大成功。

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