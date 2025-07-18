為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    圖輯》罷免羅智強「牽手護大安 大安挺台灣」 壯觀畫面曝

    罷免國民黨立委羅智強民團「大安強強滾」舉辦「牽手護大安 大安挺台灣」活動，聯電創辦人曹興誠示範蓋同意罷免票。（記者方賓照攝）

    罷免國民黨立委羅智強民團「大安強強滾」舉辦「牽手護大安 大安挺台灣」活動，聯電創辦人曹興誠示範蓋同意罷免票。（記者方賓照攝）

    2025/07/18 23:50

    〔記者方賓照／台北報導〕大罷免首波7月26日就要投票，罷免台北市國民黨立委羅智強的民間團體「大安強強滾」今晚（18日）舉辦「牽手護大安．大安挺台灣」活動，眾人手牽手點燈圈圍大安森林公園，連深藍家庭子弟也挺身疾呼抗中護台、罷掉親中的不適任立委。聯電創辦人曹興誠壓軸宣講，最後更與民進黨立委吳思瑤、議員簡舒培合力拿起巨型印章道具，蓋在「同意罷免」看板欄位，呼籲7月26日投下同意罷免票。

    罷團大安強強滾18日舉行「牽手護大安 大安挺台灣」活動，民眾熱情參與。（記者方賓照攝）

    罷團大安強強滾18日舉行「牽手護大安 大安挺台灣」活動，民眾熱情參與。（記者方賓照攝）

    罷團大安強強滾舉辦「牽手護大安 大安挺台灣」活動，民眾熱情參與。（記者方賓照攝）

    罷團大安強強滾舉辦「牽手護大安 大安挺台灣」活動，民眾熱情參與。（記者方賓照攝）

    罷團大安強強滾舉行「牽手護大安 大安挺台灣」活動，有人經過比出不雅手勢。（記者方賓照攝）

    罷團大安強強滾舉行「牽手護大安 大安挺台灣」活動，有人經過比出不雅手勢。（記者方賓照攝）

    罷團大安強強滾舉行「牽手護大安 大安挺台灣」活動，民眾熱情參與。（記者方賓照攝）

    罷團大安強強滾舉行「牽手護大安 大安挺台灣」活動，民眾熱情參與。（記者方賓照攝）

    民眾舉牌呼籲7月26日投下同意罷免票。（記者方賓照攝）

    民眾舉牌呼籲7月26日投下同意罷免票。（記者方賓照攝）

    台下群眾高舉小國旗及同意罷免等旗幟。（記者方賓照攝）

    台下群眾高舉小國旗及同意罷免等旗幟。（記者方賓照攝）

    罷團大安強強滾舉行「牽手護大安 大安挺台灣」活動，台下群眾高舉小國旗及同意罷免等旗幟。（記者方賓照攝）

    罷團大安強強滾舉行「牽手護大安 大安挺台灣」活動，台下群眾高舉小國旗及同意罷免等旗幟。（記者方賓照攝）

    民眾與曹興誠合。（記者方賓照攝）

    民眾與曹興誠合。（記者方賓照攝）

    聯電創辦人曹興誠與民進黨立委吳思瑤、議員簡舒培

    聯電創辦人曹興誠與民進黨立委吳思瑤、議員簡舒培

    曹興誠示範蓋同意罷免票。（記者方賓照攝）

    曹興誠示範蓋同意罷免票。（記者方賓照攝）

    罷團大安強強滾舉行「牽手護大安 大安挺台灣」晚會，人潮爆棚。（記者方賓照攝）

    罷團大安強強滾舉行「牽手護大安 大安挺台灣」晚會，人潮爆棚。（記者方賓照攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播