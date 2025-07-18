圖輯》罷免羅智強「牽手護大安 大安挺台灣」 壯觀畫面曝

罷免國民黨立委羅智強民團「大安強強滾」舉辦「牽手護大安 大安挺台灣」活動，聯電創辦人曹興誠示範蓋同意罷免票。（記者方賓照攝）

2025/07/18 23:50

〔記者方賓照／台北報導〕大罷免首波7月26日就要投票，罷免台北市國民黨立委羅智強的民間團體「大安強強滾」今晚（18日）舉辦「牽手護大安．大安挺台灣」活動，眾人手牽手點燈圈圍大安森林公園，連深藍家庭子弟也挺身疾呼抗中護台、罷掉親中的不適任立委。聯電創辦人曹興誠壓軸宣講，最後更與民進黨立委吳思瑤、議員簡舒培合力拿起巨型印章道具，蓋在「同意罷免」看板欄位，呼籲7月26日投下同意罷免票。

罷團大安強強滾18日舉行「牽手護大安 大安挺台灣」活動，民眾熱情參與。（記者方賓照攝）

罷團大安強強滾舉辦「牽手護大安 大安挺台灣」活動，民眾熱情參與。（記者方賓照攝）

罷團大安強強滾舉行「牽手護大安 大安挺台灣」活動，有人經過比出不雅手勢。（記者方賓照攝）

罷團大安強強滾舉行「牽手護大安 大安挺台灣」活動，民眾熱情參與。（記者方賓照攝）

民眾舉牌呼籲7月26日投下同意罷免票。（記者方賓照攝）

台下群眾高舉小國旗及同意罷免等旗幟。（記者方賓照攝）

罷團大安強強滾舉行「牽手護大安 大安挺台灣」活動，台下群眾高舉小國旗及同意罷免等旗幟。（記者方賓照攝）

民眾與曹興誠合。（記者方賓照攝）

聯電創辦人曹興誠與民進黨立委吳思瑤、議員簡舒培

曹興誠示範蓋同意罷免票。（記者方賓照攝）

罷團大安強強滾舉行「牽手護大安 大安挺台灣」晚會，人潮爆棚。（記者方賓照攝）

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