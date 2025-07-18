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    批徐巧芯羞辱罷團代表 許淑華：就是同意罷免最好理由

    民進黨台北市議員許淑華痛批，藍委徐巧芯在說明會上的表現，就是「同意罷免」最好的理由。（資料照，記者何玉華攝）

    民進黨台北市議員許淑華痛批，藍委徐巧芯在說明會上的表現，就是「同意罷免」最好的理由。（資料照，記者何玉華攝）

    2025/07/18 20:43

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免7月26日首波投票，台北市選委會今（18日）辦理罷免電視說明會，藍委徐巧芯與領銜人曹興誠的交鋒備受矚目。民進黨台北市議員許淑華痛批，徐巧芯在說明會上的表現，就是「同意罷免」最好理由，不僅在說明會羞辱民團代表，還稱如被罷免普發現金一萬元會被沒收，本質上就是恐嚇選民。

    許淑華表示，公民團體提出諸多罷免理由，包含親共、強推國會擴權等法案、踐踏程序正義、癱瘓憲法法庭、凍刪國防預算史上最高，以及影響民生補助等。徐巧芯不但未正面回應，還擺出一如既往輕挑、嘲諷態度，全力對公民團體代表曹興誠人身攻擊，顯然沒有任何反應，以為只要羞辱公民團體代表，就可以連帶否定公民意志。

    她痛批徐巧芯不忘在全國面前散布謠言，包含謊稱國防預算刪減史上最低、嘲笑台積電可能變美積電、自稱國軍加薪是其功勞，還說如果罷免成功，台北很多建設經費會消失，普發現金一萬元會被沒收，以及新增國定假日五天會消失，這些就是政治話術，對人民情緒勒索，徐把公共資源與政策分配，說成個人成就、施捨，本質上就是恐嚇選民。

    許淑華說，今天的說明會就是徐巧芯的從政成績單，徐已經證明，松信居民值得更好的民意代表，呼籲726一起投下「同意罷免」，更好的台灣就在眼前。

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