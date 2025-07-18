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    新竹縣竹北下屆議員選區分成2個 增加1席

    新竹縣竹北市因為竹科等產業帶入的人口不斷增加，進而帶動下屆議員選舉，從原本的單一選區變成2個，中選會已經敲定，鐵路以東是竹北市的縣議員選舉第2選區。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市因為竹科等產業帶入的人口不斷增加，進而帶動下屆議員選舉，從原本的單一選區變成2個，中選會已經敲定，鐵路以東是竹北市的縣議員選舉第2選區。（記者黃美珠攝）

    2025/07/18 20:34

    〔記者黃美珠／新竹報導〕中選會今天審議通過下屆直轄市、縣（市）議員選舉有關新竹縣、彰化縣、雲林縣、基隆市以及新竹市選舉區變更案，其中新竹縣竹北市原本在議員選舉部分只是單一選區，下屆將以台鐵鐵路區分為東、西2個選區，鐵路以西的尚義等15個里劃為第1選舉區，鐵路以東的竹北等16個里則劃設為第2選舉區，且在縣議會席次維持37席不變下，竹北市新增1席席位，關西鎮則減少1席。

    新竹縣選委會表示，前述的選區劃分是基於「票票等值」的考量。他們以今年底全縣人口57萬1581人來計算，竹北市共21萬8050人，關西則有2萬5808人。

    其中竹北東、西2區的人口，鐵路以東共15萬3881人、鐵路以西則是6萬4169人，計畫做為第2選區的竹北東區將選出9席縣議員、 第1選區所在的竹北西區則選4席，使得全竹北的議員席次從目前的12席變成13席，關西則因人口下降，必須從目前的2席減為1席。前述變更，中選會將於明年12月24日前依法發布選舉區變更公告。

    新竹縣選委會表示，中選會認同竹北因竹科等產業園區發展和遷住人口影響，西區、東區發展差異，為適度調整選舉區規模，合理反映民意代表性，而通過縣選委會所擬議的選舉區變更案，依照前述計畫，西區15里、4席，席次平均數是1萬6042，東區16里則是1萬7098，差距並不大，也符合平均1萬6000人左右應有1席議員的相關規定。

    如圖位於鐵道以西的新竹縣竹北市15個里，下屆縣議員選區將獨立成為第1選區、可選出4席。（記者黃美珠攝）

    如圖位於鐵道以西的新竹縣竹北市15個里，下屆縣議員選區將獨立成為第1選區、可選出4席。（記者黃美珠攝）

    台鐵在竹北市境內的頭前溪上奔馳，也把竹北市劃為東西2個縣議員選區。（記者黃美珠攝）

    台鐵在竹北市境內的頭前溪上奔馳，也把竹北市劃為東西2個縣議員選區。（記者黃美珠攝）

    6台鐵在竹北市境內的頭前溪上奔馳，也把竹北市劃為東西2個縣議員選區。圖中大樓林立的就是竹北東區、名年底的縣議員第2選區所在。（記者黃美珠攝）

    6台鐵在竹北市境內的頭前溪上奔馳，也把竹北市劃為東西2個縣議員選區。圖中大樓林立的就是竹北東區、名年底的縣議員第2選區所在。（記者黃美珠攝）

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