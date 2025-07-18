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    台中罷團台灣大道會師 「中二解顏」等3罷團誓師發聲

    「中二解顏」發言人林宣宏（右二）與「中三拒瓔」發言人Connie（左二）感謝民眾支持罷免案成立。（記者蘇孟娟攝）

    「中二解顏」發言人林宣宏（右二）與「中三拒瓔」發言人Connie（左二）感謝民眾支持罷免案成立。（記者蘇孟娟攝）

    2025/07/18 20:26

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕中選會今午宣布，台中再增顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣等名國民黨立委罷免案成立，8月23日投票，包括「中二解顏」等3罷團，下午趕赴市區與四、五、六區罷團舉辦的「台灣大道罷免一條龍」行動合體大誓師，「中二解顏」發言人林宣宏與「中三拒瓔」發言人Connie現身感謝民眾支持，更喊話罷免不能停，台中6罷團大團結，讓六席藍委全下架，用公民力量讓台灣更好。

    中選會下午宣布台中罷免中二顏寬恒、中三楊瓊瓔及中八罷免江啟臣的罷免案成立後，三區罷團馬不停蹄趕往市區聲援台中市區罷免廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋的「台灣大道罷免一條龍」行動，6罷團合體大誓師，喊話「大罷免、大成功」。

    「中二解顏」發言人林宣宏與「中三拒瓔」發言人Connie現身發聲，兩人均強調，罷免案能成案，最感謝民眾支持與一路走來默默付出的志工，對罷團而言更是極大鼓舞，未來會持續努力讓三階投票達陣；但在此之前要先團結助攻第一波市區3藍委罷免過關，下一仗台中六罷團也會攜手合作一起敲出六席藍委全下架的成績，合力展現公民力量下架親中的不適任立委，讓台灣更好。

    台中罷免活動台灣大道「罷免一條龍」登場，百名志工齊心護國反共。（記者廖耀東攝）

    台中罷免活動台灣大道「罷免一條龍」登場，百名志工齊心護國反共。（記者廖耀東攝）

    台中罷免活動台灣大道「罷免一條龍」登場，百名志工齊心護國反共。（記者廖耀東攝）

    台中罷免活動台灣大道「罷免一條龍」登場，百名志工齊心護國反共。（記者廖耀東攝）

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