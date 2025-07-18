吳思瑤喊「北市賸餘可發2萬」！徐巧芯：要轉戰議員嗎？

台北市長蔣萬安（左）18日陪同國民黨立委徐巧芯（右）在南松山車掃拜票，並向支持者致意。（記者廖振輝攝）

2025/07/18 20:13

〔記者孫唯容／台北報導〕徐巧芯為反罷免進入最後衝刺，今（18日）晚間與台北市長蔣萬安在松山區合體掃街，面對媒體提問，立委吳思瑤說「北市的歲計賸餘539億元，換算下來245萬名市民可普發約2萬元」，對此，徐巧芯要吳思瑤轉移戰場，來選台北市議員。而蔣萬安面對提問則是面帶微笑、不發一語。

今天民進黨立院黨團幹事長吳思瑤受訪時，點名台北市長蔣萬安，直言台北市也歲計賸餘539億元，換算下來245萬名市民可普發約2萬元；對此，徐巧芯直言，因為他們是中央的立法委員，當然是關心中央的預算，那中央既然一直都每年都有稅收超徵，過去也有普發過現金，或者是消費券，而現在這個川普的關稅戰當中，也是以中央的包含整體的紓困經費為主，我們的經費運用就是以中央為主，所以呢除非吳思瑤是要轉戰台北市議員嗎？

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徐巧芯說，吳思瑤想要發表這個言論，要先去選台北市的議員，個人覺得或許她可以去找其他的同事們共同的提案，但是對中央的立法委員來說，在意的就是川普關稅，是一個全中華民國中央的議題，所以當然是以中央的經費為主，尤其是中央的經費的規模跟縣市的規模差的非常多，否則大家為什麼希望能夠爭取到每年416億每年的補助款呢？

徐巧芯也質疑，為什麼中央要剋扣掉台北市27.3%的預算呢？中央已經剋扣台北市的補助款預算了，台北市的預算又是跟中央比起來相當有限的，今天需要紓困、需要普發現金，當然是以中央為主啊，除非吳思瑤現在要轉戰台北市議員，否則她說這些話是愧對她自己身為一個中央立法委員，應該要有的職責。

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