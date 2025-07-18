韓國瑜：執政黨罷免在野黨走向獨裁 40年民主努力恐變一場空

面對罷免的藍委林德福，邀請立法院長韓國瑜（中）舉辦反罷造勢晚會。（記者黃子暘攝）

2025/07/18 19:59

〔記者黃子暘／新北報導〕面對罷免的新北市藍委林德福，今（18）日邀集立法院長韓國瑜等黨內知名人物舉辦反罷免造勢晚會。韓國瑜表示，「一年選一次」完全不合理，執政的賴政府罷免在野黨立委不是民主，「是準備走向獨裁專制」，若再回到獨裁專制，過去40年一代又一代人的努力都變一場空。

韓國瑜說，永和區一平方公里有三萬七千人，高於人口密度最高的國家「摩納哥」的一平方公里七千人，這也是為何林德福要不斷向中央爭取預算建設永和，也堅持普發現金一萬元，「莫忘世上苦人多」，好意卻被造謠，政府過去四年超徵，南韓、新加坡等國都在把多餘的錢還給國民，這有何錯？物價漲不停，美國關稅大棒敲下來，大家頭昏腦漲，前行政院長蘇貞昌也發過六千，為何藍委支持發一萬就被罵債留子孫？

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「我去年來輔選，今年來反罷免」，韓國瑜譏諷，「一年選一次」完全不合理，沒有國家會用政府資源罷免在野黨立委，這不是民主，「是準備走向獨裁專制」，若再回到獨裁專制，過去四十年一代又一代人的努力都變一場空，盼大眾七二六投下不同意，保護台灣民主最後一絲元氣、台灣民主幾十年努力成果，讓「不同意罷免票（數）大爆炸」，迎接更美好的台灣民主。

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