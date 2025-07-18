守喪期間遭負面操作、罷免成案 江啟臣：踏實做事比說話更有力量

中選會今宣布台中市八選區藍委江啟臣進入罷免第三階段，訂於8月23日投票。江啟臣表示，近日罷免風波四起，他相信踏實做事比說話更有力量。（記者劉宛琳攝）

2025/07/18 19:54

〔記者劉宛琳／台北報導〕中選會今宣布台中市八選區藍委江啟臣進入罷免第三階段，訂於8月23日投票。江啟臣表示，近日罷免風波四起，他也是其中一位，而在他父親離世、低調守喪的這段日子裡，卻有人藉此作文章、操作負面訊息，說不心痛是假的，但他不予回應，相信踏實做事比說話更有力量。

江啟臣說，他出身農家，從政以來不改初衷，始終把豐原、山城的建設發展放在心上。國道四號豐潭段通車2年多了，東豐快速道路正在加速復工，中橫復建已核定，他也努力推動捷運紅線至豐原；這些建設不是口號，都是他親手爭取、一步步推動十多年累積而來的成果。

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江啟臣認為，政治路上難免風風雨雨，但他問心無愧。在國會，他用行動為人民監督政府、為鄉親大力發聲、努力推動國會外交，讓政府傾聽民意、讓世界看見台灣；在地方，他傾盡全力爭取農業、教育、文化、經濟、青年等各項建設與發展。

江啟臣指出，他知道，這場罷免不只是針對他一個人，而是對許多「跟我一樣認真做事立委」的考驗。他要再次謝謝所有一路以來支持他的鄉親好友，8月23為豐原山城一起投下不同意罷免票。

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