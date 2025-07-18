士氣大振!再增3藍委罷免成案 台中罷團台灣大道「罷免一條龍」大會師

台中罷免活動台灣大道「罷免一條龍」登場，百名志工齊心護國反共。（記者廖耀東攝）

2025/07/18 19:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中選會今天下午召開委員會審定第二波罷免案，立委羅明才、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、林思銘等5件罷免案全數成案，其中顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣是台中市的立委，訂8月23日投票，台中罷團信心大振，今午推出「台灣大道罷免一條龍」行動，逾百志工站在台灣大道主要路口宣傳同意罷免，包括中二及中三、中八區罷團也到場聲援。

6罷團強調，將攜手努力，盼民眾7月26日先投同意罷免市區3名藍委，8月23日再接再厲投同意罷免票，拚出台中罷免6名藍委全壘打成績，下架親中立委，反共護台灣民主。

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首批大罷免7月26日投票倒數計時，罷免台中市藍委中四廖偉翔的「展翅廢翔」、中五黃健豪「斷健行動」及中六羅廷瑋的「敲羅行動」，今利用下班時間發動「台灣大道罷免一條龍」行動，在台中市最主要道路台灣大道，從台中火車站到工業區的10餘處重要路口，出動逾百志工舉牌、揮旗等宣傳投同意罷免票。

因中選會下午宣布台中包括台中二、三、八區罷免國民黨立委案成立，罷免中二顏寬恒的「中二解顏」發言人林宣宏，與罷免中三楊瓊瓔的「中三拒瓔」發言人Connie及中八罷免江啟臣的「一罷擊臣」志工也前來聲援，罷團行動士氣大振，眾人熱力十足向往來車流人流宣傳投同意罷免票，不少行經民眾跟著大喊「大罷免大成功」，氣氛熱絡。

包括中四、五、六選區罷團強調，中二、三、八區罷免也進入三階投票令人興奮，7月26日罷免投票倒數不到10天，台中市區3罷免案剩最後一哩路，盼選民站出來用行動向親中立委證明，罷免不是仇恨，是出自於愛，更不是智障、側翼行動，也非政黨對決、惡鬥，而是希望台灣好，現今很多親中立委都在裝乖、裝可憐，若罷免案未過關將故態復萌重新修惡法，籲民眾投下同意罷免救台灣，把國會導向正軌，以公民行動把親中立委趕出國會。

包括台中市議員黃守達、前議員邱素貞、議員陳雅惠及議員江肇國團隊也到場聲援，眾人也在路口高喊「大罷免、大成功」、「大台中、我同意」，向往來民眾訴求投同意罷免票。

台中罷免活動台灣大道「罷免一條龍」登場，百名志工齊心護國反共。（記者廖耀東攝）

台中罷免活動台灣大道「罷免一條龍」登場，百名志工齊心護國反共。（記者廖耀東攝）

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