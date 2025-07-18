強力查緝境外勢力介選 北檢王俊力赴警調機關查賄座談

台北地檢署檢察長王俊力率同仁前往調查局台北市調查處及台北市政府警察局舉辦查賄座談，期能全力阻絕境外勢力、嚴辦罷免賭盤並防杜假訊息介選。（北檢提供）

2025/07/18 19:31

〔記者王定傳／台北報導〕726大罷免投票邁入倒數，台北地檢署本週三已成立「查察妨害罷免執行小組」，檢察長王俊力昨（17）日及今日，率同仁前往調查局台北市調查處及台北市政府警察局舉辦查賄座談，瞭解各項妨害罷免查察工作整備情形，並討論查賄制暴工作所面臨的實務問題，期能全力阻絕境外勢力、嚴辦罷免賭盤並防杜假訊息介選。

王俊力於座談中表示，公平選舉是民主政治及國家廉能基石，本次罷免查察工作除查賄制暴外，更應強化反滲透法執法意識，嚴加清查可疑境外資金，加強偵蒐境外敵對勢力藉由特定團體或個人介入罷免。

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王俊力說，鑑於通訊科技設備普及，各種假訊息快速傳播，且可能產生顛覆性之影響，各機關都應速查嚴辦，防範各種利用散播假訊息引發負面效應；另不法份子或境外勢力可能以對於罷免案的特定結果較高賠率作為賭博條件，開設賭盤，誘引選民為獲取賭金下注並進而投票，這對於投票結果將造成嚴重干擾，故務必從嚴查緝地下賭博管道，務期壓制罷免賭盤，斷絕賭盤效應。

北檢則指出，將結合轄區警、調、政風、移民等各單位共同努力，發揮團隊合作辦案精神，一同秉持「有聞必查」、「有據必辦」的態度，強力查賄，杜絕不法；另，北檢於7月16日成立「分區查察聯繫中心」，24小時受理民眾檢舉妨害罷免案件，國人如有發現妨害罷免不法情事，可以透過0800-024-099檢舉專線提供情資，共同維護乾淨選風。

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