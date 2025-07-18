批綠委反對虐童法案！黃國昌：民眾黨對「大惡罷」絕不袖手旁觀

黃國昌（前左2）表示，這場「大惡罷」攸關台灣民主，「民眾黨絕對不會袖手旁觀」。（記者黃子暘攝）

2025/07/18 19:40

〔記者黃子暘／新北報導〕7月26日將進行首波國民黨立委罷免投票，面對罷免的新北市藍委林德福今（18）日邀集立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、等黨內知名人物，以及民眾黨主席黃國昌舉辦反罷造勢晚會。黃國昌表示，這場「大惡罷」攸關台灣民主，「民眾黨絕對不會袖手旁觀」。

黃國昌表示，這場「大惡罷」是捍衛台灣民主、法治的戰爭，要讓民進黨、總統賴清德知道人民才是國家的主人，讓他們好好反省；民進黨8年來許多法案跳票，都是在野黨立委替綠營實現，包括警消退休、軍人福利、假期還給勞工等等，還有通過虐童法案，要保護國家未來的主人，這種沒有黨派、正確的修法法案，豈料綠委竟投下反對票。

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「民進黨不做，在野黨來做」，黃國昌說，民進黨政府過去4年超徵1兆8000億元稅金，民脂民膏本應還給人民，不料民進黨無恥，行政院長卓榮泰出來「哭窮」說沒錢可以還人民，那錢到哪去了？這筆爛帳藍白立委會在國會跟民進黨算清楚，「這場仗民眾黨絕對不會袖手旁觀」，這攸關台灣民主、國會是否能扮演監督制衡角色，以及改革是否會因民進黨國會過半而通通取消，人民不會忍受民進黨繼續違法濫權亂搞。

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