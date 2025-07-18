挨批親中賣台 徐巧芯反嗆曹興誠才是舔共賣台始祖

台北市立委徐巧芯在電視罷免說明會上嗆罷團領銜人曹興誠才是舔共賣台始祖。（擷取自直播影片）

2025/07/18 19:34

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市藍委徐巧芯今天在電視罷免說明會表示，罷團領銜人曹興誠說罷免是為了反共，但她的叔公、外公都曾參加剿匪戰役，也是她心目中的英雄，「所以我當然也反共」，敬重國軍並爭取軍人福利加給，指控她親共是抹黑、抹紅。國會改革在很多國家都有，難道官員備詢可以說謊嗎？質疑曹不敢被監督，怕過往好事都被揭露，才會反對、認為是擴權。

徐巧芯指出，從踏入政壇開始，堅定反對中華人民共和國對中華民國的侵略，無論是武力或認知作戰，反對到底，強調從來沒有不敢講，也可天天說，但做事的人要用心維持兩岸和平及穩定現狀，而反對共產黨的制度，不代表反對中國大陸的文化、經貿、人民。

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她提到，先前抓出吳釗燮身邊的共諜，要求政府盡快處理，也抓過中國製的貼牌機器在國軍使用，說她是中共地下黨員、掩護共諜，皆屬憑空想像的幻覺、妄想式的陰謀論。國民黨因為率團赴中去見王滬寧，被說親中賣台，根本無稽之談、站不住腳，去中國是為賣台灣的農產品，而非個人私利，反批曹興誠才是「親中投共的始祖」、「請問1988年跟江澤民等人吃飯，交換了什麼？」至今並未完整公布內容。

她說，曹興誠自稱是「藍的」，身為國民黨員完全不認同，因為國民黨員不會背叛中華民國，如果見了王滬寧就等於賣台，「那你40年前就在賣了，可以說是舔共賣台的始祖」，而且批評中華民國總統為何等同中共同路人，在民主國家要求政府做的更好，是民代天經地義的事，怎麼就變成不愛國了？這是什麼樣的民主素養？反斥曹興誠才是附「柯」組織，配合柯建銘、賴清德推動惡罷。

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