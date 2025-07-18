藍營死亡連署沒學乖還寄「死亡反罷」 台東「老王」：真的很火大

收到寄給過世前屋主的黨員信請黨員支持現任台東立委黃建賓，民眾指前屋主至少都走超過2年以上，國民黨「真的很離譜」。（民眾提供）

2025/07/18 19:50

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣民「老王」今接到國民黨部通知書，號召黨員支持現任台東區域立委黃建賓，但收件人卻是過世的前屋主，老王說，「看了真的很火大」，前屋主是好友父親、在地名人，當年出殯國民黨還送過花籃、到場致意，這種錯誤還能犯，「既不尊重前屋主，也不尊重現任屋主」。

前屋主為台東地方知名仕紳，具有專業也頗有好名聲，若在世也應是百歲。老王說，自己尊重每個人的政治傾向，也了解國民黨部可能也是「逼急了」，黨工也是需要為此努力號召黨員反罷免，「這一切都是可以理解，但好歹也核對一下黨員是不是仍在世吧？前屋主至少都走超過2年以上了，當時黨部也曾派員致意、送花籃，真的很離譜」

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老王說，國民黨之前發生過「死亡連署」，如今又寄信給過世黨員，實在沒記取教訓，特別是如今又搞這種烏龍更不應該，「我沒辦法相信藍營會變好、改進」，自己去電黨部臭罵一頓，卻也沒收到任何回應。

老王表示，若是一般人收到給往生者的信可能會覺得「觸霉頭」，但自己與前屋主兒子交好，也十分尊重老人家，對此只覺得憤怒，「真的很不重視黨員和往生者，也不尊重自己」，沒搞清楚對方還有沒有活著就亂撒文宣，實在很要不得。縣黨部主委吳秀華表示，會再了解狀況，對於黨部造成錯誤深表歉意，會再進行名單更正。

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