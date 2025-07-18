林佳龍陪同友邦青年晉見賴總統 盼圓夢之旅為台灣外交注入新活力

外交部長林佳龍陪友邦青年晉見賴總統。（外交部提供）

2025/07/18 20:16

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍今（18）日陪同首屆「邦交國青年來台圓夢計畫」的參與學生到總統府晉見總統賴清德。林佳龍表示，青年是國家的未來與發展基石，因此賴清德總統在啟動「百億青年圓夢計畫」政策的同時，也將對象擴大至邦交國青年，他也誠摯歡迎友邦青年來台，期待這段旅程成為他們人生中的重要里程碑，更為台灣與友邦關係注入新活力。

林佳龍今天在社群分享說，賴總統在致詞時也勉勵友邦青年，在專心學習之餘，也體驗台灣的美食和美麗的風景，與台灣人民建立更深厚的情誼。林佳龍也透露賴總統的貼心舉動，表示總統一早準備了台式經典早餐「豆漿與燒餅」，讓大家在分享來台的交流規劃與期待之餘，也能提前體驗台灣的美食文化。

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林佳龍表示，「邦交國青年來台圓夢計畫」的學生們分別來自史瓦帝尼、馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉，並將展開為期兩週的交流之旅。「青年是國家的未來與發展基石」，林佳龍認為，青年乘風破浪的勇氣是國家重要競爭力，因此賴總統在啟動「百億青年圓夢計畫」政策的同時，也將對象擴大至邦交國青年，展現對國際青年交流的高度重視。

林佳龍指出，這次訪台的青年都是友邦的社會菁英，特別規劃「永續觀光」與「智慧農業」兩大議題，要讓青年實地感受台灣的社會文化與發展經驗，期盼他們在返國後能貢獻在台所學，帶動國家發展。

林佳龍透露，史瓦帝尼青年代表是任職於史國女農基金會的馬瑟珂（Bongekile MASEKO）女士，馬瑟珂提到「很感謝有機會來到台灣交流」，由於史國的農業面臨作物產量下降與降雨模式改變等問題，影響國家糧食安全與農民生計，盼能學習具氣候韌性的農業技術，並分享給家鄉農民。

林佳龍強調，圓夢計畫不僅邀請友邦青年來台學習，也規劃安排台灣青年赴友邦實習，外交部擴大第二階段的參與計畫提案數與錄取名額，在這個月初也報名截止額滿。林佳龍提到，自他上任後倍增「台灣獎學金」名額，鼓勵國際青年來台留學，也擴充「外交小尖兵」出訪隊伍，並持續舉辦「國際青年大使」、「農業青年大使」等計畫，讓各領域的優秀青年都有機會參與國際交流。

最後，林佳龍也誠摯歡迎友邦青年來台，「期待這段旅程，成為他們人生中的重要里程碑，更為台灣與友邦關係注入新活力」。

外交部長林佳龍陪友邦青年晉見賴總統。（外交部提供）

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