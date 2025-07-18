台南風災復原「龜速」7綠議員開炮 市府回應了

志工今天投入台南七股區災後清理環境。（記者楊金城攝）

2025/07/18 18:55

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲災後12天，台南市各災區公所昨起開始受理各項救助申請，也要派員下鄉協助，但申請表格至少有7張，民進黨7名市議員今（18日）忍不住炮轟市府救災一團亂，選區在重災區的謝舒凡、李宗翰更是一度氣到拍桌，要求市府動支第2預備金加快重建，並要再簡化申請救助表單，延長農漁業等災損救助申請期限，落實中央「從簡從速」原則。

市府回應說，市長黃偉哲已要求全力協助民眾修復家園、加速簡化補助申請程序、協助民眾清消災後居家及周圍環境，並要求暑假前完成校園清理及消毒，讓孩子安心上學；市府動員20個局處前進受災嚴重的11區公所，以「單一窗口」提供「一站式」諮詢與申辦服務，相關救助資訊也整合在市府官網首頁，以「便民」、「迅速」為最高準則。有關第二預備金運用需合法合規。市府將傾注人力、經費及資源協助溪北災民早日回歸日常生活。

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不少災民目前還在整理家園，農漁畜業災損也無法一時善後，民眾前往災區公所申請各項救助時，才發現拿到一整疊至少7張以上的填寫表單，謝舒凡、李宗翰說，不少長輩不識字，填寫申請表單不知從何下手，讓災民錯愕。

謝舒凡也指責市府分派的志工根本找不到人，人手不夠；議員陳秋宏的座車更像是行動工程車，車上載有維修器具，遇有民眾求助，自己和團隊動手先做最快。包括議員沈家鳳、周嘉韋、林依婷、朱正軒在內，7人對災後搶通道路、環境和校園清理、屋頂修繕到請領補助等，一一批評復原速度太慢，要求各局處橫向連繫做好，動支第2預備金，加快救災復原工作。

議員陳秋宏的座車像行動工程車。（記者楊金城攝）

7名民進黨議員要求市府加速災後復原工作。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（中）今天到鹽水區公所，關切各項救助的申請情形。（公所提供）

台南市長黃偉哲（前左三）今天關心鹽水區國軍支援復建。（公所提供-）

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