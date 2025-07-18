罷羅明才823投票 罷團：用選票淘汰賣台者 羅：浪費民脂民膏

新店罷團「拔羅波」表示，投票日這一天是823砲戰紀念日，「當年823，我們用砲火擋下了共軍；今年823，我們會用選票淘汰出賣台灣的人。」（罷團「拔羅波」提供）

2025/07/18 18:42

〔記者羅國嘉／新北報導〕針對罷免羅明才二階案通過，將於8月23日投票。新店罷團「拔羅波」表示，這一天是823砲戰紀念日，更是台灣守護民主的重要象徵。「當年823，我們用砲火擋下了共軍；今年823，我們會用選票淘汰出賣台灣的人。」羅明才則說，民主國家不該出現如此全面性的罷免行動，這樣只會加深社會對立與不和諧，也浪費「民脂民膏」。

「拔羅波」指出，團隊會持續在人潮鬧區與巷弄間宣傳，讓新北11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）更多人了解，這場罷免是人民自救、守護現況的重要關鍵。「當年的823，我們用砲火擋下了共軍；今年的823，我們會用選票淘汰出賣台灣的人。」

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羅明才表示，民主國家不該出現如此全面性的罷免行動，這樣只會加深社會對立與不和諧，也浪費公帑，粗估全台恐花費17億元，這些錢應該用在需要幫助的人身上。他認為，台灣已建立4年1選的制度，應該尊重選舉結果，「選輸就下台一鞠躬，明天選完又是大家團結、和諧、努力的開始」，這樣普遍搞罷免，就是惡罷。大家一定要為了自己、為了整個民主未來發展，出來投下不同票。

羅明才強調，自己深耕新店30年，為地方爭取超過2千億元預算、推動捷運南環段動工，是踏實做事的民意代表。面對二階罷免案通過，他說會最好的準備「就當再選一次」，讓選民知道自己做了什麼、未來還要繼續爭取什麼。

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