獨家》漢光演習有詭？澎湖定海營區驚爆無人機群連4天入侵

定海營區今年也是漢光演習地點，竟連續4天闖入無人機群。（澎防部提供）

2025/07/18 19:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕漢光41號演習連續10天舉行，列入澎湖演習場域的海軍定海營區，竟連4日遭不明無人機群闖入，官兵動用干擾槍，派員追蹤訊號，但無法鎖定來源，沒有抓到可疑人物，已向馬公警分局報案。

據了解，馬公警分局接獲定海營區通報，上空發現2到4無人機盤旋，派員協助處理時間為7月13日晚間8點左右、7月14日晚間8點左右、7月15日晚間8點左右、7月16日晚間9點左右，經查均未發現可疑對象。海軍按規定由地區防空警戒（警三連）通報及應處（攜帶干擾槍），依程序通報地區憲警單位協處與蒐證，持續由執勤人員對空警戒與搜索待命，對空警戒。

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定海營區是海軍提報予澎湖縣政府公告為無人機限制使用範圍，依澎湖縣政府今年6月24日府旅交字第11400423481號公告略以，遙控無人機管理及取締分工，「如接獲通報違規地點為各管理機關管轄，由場地管理機關到場制止或排除，同時依行政程序法及行政罰法相關規定辦理調查事實、證據或相關處置，並將相關證據資料送交旅遊處裁罰」。

另外「軍事營區安全維護條例」8月上路，國防部預告重要軍事設施涵蓋7大類，包括軍用機場、戰備跑道、飛彈基地、軍艦、戰管雷達陣地等，馬公測天島海軍基地也列名其中，未經軍方許可，不得有錄影、攝影等偵察行為，足生損害軍營安全，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

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