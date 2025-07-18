賓士車屢屢違停竹市殯儀館停車場 民眾質疑背後有立委撐腰

讀者檢舉，賓士車經常違停在市立殯儀館的非車格內。（讀者提供）

2025/07/18 18:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市讀者投訴稱，與要被罷免的國民黨立委鄭正鈐交好的林姓前公園里長，常開著賓士車違停在市立殯儀館的雙黃線上，即使有停車格也不願多花停車費，就直接違停，這種情況已不只一次，且經常穿著國民黨背心出入殯儀館，質疑是「靠勢」背後有鄭正鈐撐腰，才敢如此囂張，讓人氣憤。

林姓前里長受訪稱，他將車停進殯儀館停車場都有付費，且會把國民黨相關背心脫下來，絕對不是要省停車費，未來會多加注意，且這是他個人行為，與鄭正鈐無關。鄭正鈐辦公室則稱，此違停行為屬個人行為，非鄭正鈐要前里長違停，亦不樂見有此行為，會請支持者為個人行為負責。

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新竹市府交通處表示，生命園區停車場為無人化柵欄收費停車場，繳交停車費後柵欄機才會開啟讓車輛離場；該停車場已公告為《道路交通管理處罰條例》之道路範圍，如有違規停車情形，建議檢舉人可向警察局檢舉，警察局會依現況開單取締。

讀者投訴氣憤提到，這部轎車已多次在殯儀館的停車場違停，且不管停車場是否有停車空間，就是停在違停的虛白線上，根本就是貪小便宜，不想繳停車費，且開著高級賓士車，卻連20元的停車費都不願繳，還穿著國民黨的背心出入殯儀館向喪家致意，實在很不得體，其違停行徑相當多次，才會遭人錄影拍照檢舉。更質疑是因背後與立委鄭正鈐交好，才會仗勢與鄭正鈐的交情而違停。

讀者檢舉，賓士車經常違停在市立殯儀館的非車格內。（讀者提供）

讀者檢舉，賓士車經常違停在市立殯儀館的非車格內。（讀者提供）

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