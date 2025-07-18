曹興誠批藍委聽令傅崐萁淪走狗 自嘲曾投馬犯了錯

曹興誠今天在公辦電視罷免說明會表示，國民黨說民進黨想搞獨裁，事實上，只要黨團總召傅崐萁一聲令下，「鷹犬」、「走狗」就會一哄而上。（擷取自直播影片）

2025/07/18 18:19

〔記者董冠怡／台北報導〕罷免台北市藍委徐巧芯的「剷除黑芯」領銜人曹興誠今天在公辦電視罷免說明會表示，國民黨說民進黨想搞獨裁，事實上，只要黨團總召傅崐萁一聲令下，「鷹犬」、「走狗」就會一哄而上，宛如軍事行動。

曹興誠表示，距離投票只剩八天，國民黨很慌，用盡一切謠言試圖混淆罷免案「抗共保台」的本質，抗共是因藍委親共賣台、毫不掩飾，去年跟傅崐萁集體赴中「交流」回來後，推動國會擴權法案，想把立法院變成太上皇機構、侵犯台灣隱私，透過秘密交流至北京，造成國防巨大漏洞，被否決後又嘗試癱瘓憲法法庭等作為，自身可以制衡他人，卻不讓別人制衡他們。

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曹興誠指出，國民黨還修改選罷法提高罷免門檻，甚至將多項法案跳脫費時冗長的正常程序，直接進入三讀，違反程序正義，一度上演暴力立法，例如徐立委咬人、踢人等。國民黨批評賴總統選輸不服輸發動大罷免，民進黨想消滅在野黨實行獨裁，「胡說八道！」實際上這些人在國會才是，只要傅崐萁一聲令下，藍委們就像「鷹犬」般一哄而上，已非立法而是「軍事行動」，民代如不表示意見，將失掉立委資格淪為「走狗」。

他也呼籲不能接受的人，一起在七二六出門投下「同意罷免」，並以2008年曾投給馬英九為例，自嘲「這是我一生所犯的錯誤之一」，除了自己是藍的，罷團中也不乏藍營的將軍級退役名人或後代，集體跳出來罷免藍委，凸顯這一仗並非藍綠對立，也與賴清德無關，「賴清德有辦法指揮得動我嗎？」強調志工們都是看到國會亂象，使得國安面臨危機，主動出面守護台灣，提醒民眾不要被誤導。

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