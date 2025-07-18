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    怕了？去年政見發表會未到 賴士葆今罷免說明會「講好講滿」還不夠

    賴士葆出席罷免電視說明會「講好講滿」。（翻攝北市選委會網站）

    賴士葆出席罷免電視說明會「講好講滿」。（翻攝北市選委會網站）

    2025/07/18 18:59

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市選委會今（18日）舉辦罷免電視說明會，下午4點藍委賴士葆與罷免案領銜人張艾安進行說明。有趣的是，去年立委選舉政見發表會，賴士葆缺席未發表，最終仍勝選；而今似乎感受到罷免壓力，在說明會上「講好講滿」，兩階段直至鈴響都還沒說完。

    賴士葆表示，今抱著沉痛的心情參加說明會，過往民進黨高喊「民主靠制衡」，結果去年選後立院民進黨團總召柯建銘就說要發動大罷免，總統賴清德成為主謀，很同情這些罷團被柯建銘騙得團團轉。

    他說，掃街時碰上民眾邊講邊哭，直呼台灣怎麼變成這樣，賴清德要去掉雜質，不就成了北韓領導人金正恩，台灣不就變成北韓？他更一一引述罷團在罷免理由書的內容，並反駁罷免團隊沒有做功課、不用功，有許多都是錯誤資訊。

    賴士葆也強調，今年3月南環線動工，他在任內爭取250億元經費，更開過上百場的協調會才促成；對於罷團稱他濫訴想使人民噤聲，他則說自己有底線，不能無端罵他是賣國賊。

    他也提及，罷團稱亂刪預算，但今年預算2.9兆是史上最高，反而是朝野協商時，柯建銘一直講543拖時間，最後只好表決，罪魁禍首就是柯建銘，「請你們拜託用功認真一點，資料仔細看一點」。

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