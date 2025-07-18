「剴剴條款」三讀！郭昱晴示警：恐誤傷邊緣母親

綠委郭昱晴。（資料照）

2025/07/18 19:11

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今（18）日三讀通過堪稱「剴剴條款」的《刑法》修正案，增訂包括殺害未滿7歲之人，加重其刑1/2、以凌虐方式殺害未滿7歲之人，處死刑或無期徒刑等。不過，綠委郭昱晴提醒，法律仍需保留一定的彈性原則，否則「可能誤傷脆弱家庭與邊緣母親。」

郭昱晴於臉書粉專表示，朝野對於虐童案件應處以重刑已有高度共識，「然而，我們必須強調，修法過程必須在不違反《兩公約》基本人權保障的前提下，保留法律區分動機與行為嚴重性的彈性原則，才能真正符合比例原則與法治精神。」

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郭昱晴舉例，1位年輕媽媽長期獨自在家中照顧年幼孩子，因經濟壓力、缺乏育兒知識，在沒有親友支持下，導致情緒失控，而孩子在哭鬧時，她忍不住打了孩子甚至踢了幾下，造成孩子因為內出血死亡。「這起事件當然非常悲傷、需要法律處理，但從司法角度看，這名媽媽並不是『計畫要殺死孩子』，而是情緒失控、長期被疏忽下造成的『過失或間接傷害致死』。」

「我們擔心刑罰若超出比例原則，不僅無法彰顯司法正義，更可能誤傷脆弱家庭與邊緣母親，造成新的社會創傷。」郭昱晴坦言，對於這類極端虐童致死案件，應有獨立條文、獨立罪名，彰顯國家對幼童生命權的絕對重視與保護，「然而，這一立場與藍白陣營堅持修正《刑法》第286條的做法仍存在根本差異。」

郭昱晴呼籲，「不宜將此類重大案件併入現行傷害致死的脈絡處理，應以獨立條文明確設限，才能真正回應社會對保障幼童生命權的高度期待。」更強調，「當面對剴剴案這起令人心碎的幼兒虐待悲劇時，我們除了嚴正譴責施虐者，也不能忽視整體制度的全面崩潰與監督的荒腔走板。」

最後，郭昱晴質疑，「藍白委員對這些重大疏失曾有質疑過嗎？對兒福聯盟內部是否存在群組串證、滅證或卸責行為，有追責過嗎？到底這是一場包庇護航的政治演出？還是操弄延會的理由和工具？」也提到，「我們真正要做的，是面對錯誤、檢討體制、追究責任，並制定一套能有效懲惡、保護幼童生命的法律機制。這才是社會期待，也是我們堅持的立場。」

立法院院會今（18日）三讀通過「刑法第272條、第286條等修正草案」，民進黨團表示支持增訂「虐殺兒童罪可處死刑」。（記者陳逸寬攝）

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