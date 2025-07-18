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    「剴剴條款」三讀45綠委未投票 朱立倫批「冷血無情」

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    2025/07/18 18:59

    〔記者施曉光／台北報導〕立法院今日表決三讀通過修正刑法部分條文，加重虐童刑責，最高可處死刑或無期徒刑，國民黨主席朱立倫在臉書發文表示，虐童零容忍， 不會再有下一個受虐致死兒童「剴剴」，他並譴責民進黨「冷血無情」。

    立法院會今三讀通過「刑法修正案」，增訂殺害未滿7歲之人加重其刑1/2；對於未滿7歲之人以凌虐方式致死，最重可處死刑或無期徒刑；被稱為「剴剴條款」。針對刑法第286條修法，二讀表決時，60人同意，45人反對，反對者全為民進黨立委。三讀表決，45位民進黨立委全沒有投票，贊成59、反對0，確定通過。

    朱立倫指出，「剴剴」的哭聲，全台灣都聽見了，但令人震驚的是，當大家為孩子站出來，用立法行動向惡保母宣戰，投下反對的卻都是民進黨的立委，為什麼民進黨要反對？一個孩子被凌虐致死，民進黨卻反對嚴懲兇手？難道在民進黨眼裡，受害的孩子連基本的尊嚴與正義都不值得擁有？在每一位父母、每一個社會大眾都在為「剴剴」掉眼淚時，「民進黨的立委卻選擇和加害者站在一起」，「這不是政黨之爭，這是善與惡的分界！」

    朱立倫說，社會會記住這一天，「誰站在孩子身邊，誰選擇為加害者開脫，誰願意用法律守護未來，誰又把正義踩在腳下」，今天在立法院表決時，民進黨竟然全體反對，大家必須強力譴責民進黨不願提高刑責，相信民眾看在眼裡也絕不會原諒民進黨的冷血！

    他呼籲民眾要在7月26日對民進黨的冷血無情投下不同意票，守護為孩子挺身而出的立委。

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