顏寬恒罷免成案 「表弟」率罷團感謝選民守護家園

「中二解顏」發言人林宣宏（左2）說，謝謝選民為家園、國家勇敢站出來發聲。（資料照，記者黃旭磊攝）

2025/07/18 18:15

〔記者黃旭磊／台中報導〕中央選舉委員會今天下午召開委員會審定第二波罷免案，宣布台中第二選區立委顏寬恒罷免案成案，8月23日投票。對此，提案的「中二解顏」發言人林宣宏說，與罷團成員感到振奮、感動，「走到現在非常不容易」，要謝謝中二選民為自己家園、國家勇敢站出來發聲。

顏寬恒在下午4點左右率先在臉書張貼「挺寬恒、反惡罷」照片，呼籲選民在8月23日一定要出來投票蓋下「不同意」罷免。

請繼續往下閱讀...

顏寬恒說，最近幾波民調都顯示，民眾對於民進黨發起的全台大罷免並不買帳，近期我們看到民進黨就連去年超徵的5283億元，也不比照蔡政府時代「普發現金、還稅於民」；而執政黨嘴裡喊著藍白刪預算、沒錢可用，卻浪費民脂民膏來辦大罷免，民眾也是一頭霧水，我們秉持著為民眾看緊荷包、監督政府的立場，全力以赴、積極應戰。

罷免顏寬恒二階連署門檻為30278張，「中二解顏」首度提案被通知需補件，並未與「台中三罷」同列首波7月26日投票，是在6月27日繳交連署補件4068份給台中市選舉委員會，補足公告缺件2267份連署書才過關。

「中二解顏」發言人林宣宏曾自稱「寬恒表弟」，他說，真的要感謝中二選民為自己家園、國家勇敢站出來發聲，罷團從一階提議、二階連署走到現在非常不容易，選區涵蓋沙鹿、龍井、大肚、烏日及霧峰是最大罷區，現在就要展開「陸戰宣傳」衝刺823投票。

顏寬恒呼籲選民投票蓋下「不同意」罷免。（擷取自顏寬恒臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法