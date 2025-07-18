竹北議員選區明年分為二 彰雲基竹市增原民選區

中選會今天審議通過下屆直轄市、縣市議員選舉新竹縣、彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市選舉區變更案。（記者李文馨攝）

2025/07/18 18:08

〔記者李文馨／台北報導〕中選會今天審議通過下屆直轄市、縣（市）議員選舉新竹縣、彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市選舉區變更案，其中新竹縣第1選舉區（竹北市）劃分為2選舉區，彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市分別增設平地或山地原住民議員選舉區，中選會將於今年12月24日前依法發布選舉區變更公告。

中選會表示，依「公職選罷法」規定，直轄市、縣（市）議員選舉區由該會劃分，中選會於113年即函請各直轄市、縣（市）選舉委員會針對下屆直轄市、縣（市）議員選舉區是否須變更進行檢討，其中新竹縣、彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市提出選舉區變更建議意見，其餘直轄市、縣（市）均建議維持本屆議員選舉區的劃分。

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中選會指出，新竹縣竹北市受新竹科技園區等產業園區發展及遷住人口影響，西區、東區發展呈現差異，且第1選舉區（竹北市）選出名額12名，為適度調整選舉區規模，合理反映民意代表性，中選會通過新竹縣選舉委員會所擬議的選舉區變更案，將鐵路以西之尚義里等15里劃為第1選舉區，鐵路以東之竹北里等16里劃為第2選舉區。

中選會也說，依113年8月修正公布的「地方制度法」第33條第2項規定及戶籍統計人口數，彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市應新增平地原住民議員或山地原住民議員名額，依各該直轄市、縣（市）選舉委員會的建議，彰化縣增設第10選舉區（彰化縣之山地原住民）；雲林縣增設第7選舉區（雲林縣之平地原住民）及第8選舉區（雲林縣之山地原住民）；基隆市增設第9選舉區（基隆市之山地原住民）；新竹市增設第7選舉區（新竹市之山地原住民）。

中選會強調，直轄市、縣（市）選舉區如有變更，應於公職人員任期或規定之日期屆滿1年前發布，本屆直轄市、縣（市）議員任期於115年12月25日屆滿，因此將於114年12月24日前依法發布選舉區變更公告。

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