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    罷免案成立8/23投票 楊瓊瓔籲支持者投「不同意罷免」

    國民黨立委楊瓊瓔。（楊瓊瓔辦公室提供）

    國民黨立委楊瓊瓔。（楊瓊瓔辦公室提供）

    2025/07/18 17:57

    〔記者張軒哲／台中報導〕中選會今（18）日今天下午召開委員會審定第二波罷免案，立委羅明才、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、林思銘等5件罷免案全數成案，將於8月23日投票。對此，楊瓊瓔今日說，要請所有朋友當後盾，籲請潭子、大雅、神岡、后里的好朋友，用手中的一票，8月23日一定要站出來投下「不同意罷免」票。

    楊瓊瓔表示，面對「大惡罷」的政治惡鬥，相信潭雅神后民眾的眼睛是雪亮的，台灣正面臨國際經貿極大挑戰，大家需要團結，而不是撕裂，需要奮鬥，而不是仇恨。對於罷免成案，她知道支持者很錯愕也很憤怒，自己在地方感受到許多民眾熱情的打氣與加油，團隊會繼續一步一腳印，深耕地方，爭取更多支持，通過未來挑戰。

    罷免楊瓊瓔團體發言人Connie則指出，大罷免是一場全國性的公民運動，罷免楊瓊瓔行動在第2階段遇到人力和資源的瓶頸時，也是靠著台中各罷團、甚至是外縣市前來支援的志工協助，才能進入3階投票。單打獨鬥無法成功，因此在7月26日第一波大罷免投票之前，中三拒瓔將會全力支援中四、中五、中六的夥伴，共同贏下罷免不適任立委的第一場戰役，從7月27日到8月23日罷免楊瓊瓔的投票日，這股守護民主的力量需要回防台中、集中在中三選區。懇請大家並肩作戰，將楊瓊瓔和每一位親中賣台的不適任立委都掃出立法院。

    中三拒瓔罷團宣傳罷免收件。（資料照，記者張軒哲攝）

    中三拒瓔罷團宣傳罷免收件。（資料照，記者張軒哲攝）

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