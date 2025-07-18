羅廷瑋控罷團開始買票 黃帝穎：急了？看到黑影就開槍

藍委羅廷瑋（左）指控罷團開始買票。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2025/07/18 18:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕罷免投票日進入倒數，面臨罷免危機的國民黨中市立委羅廷瑋，拿出一名地政士的臉書截圖，照片店面掛同意罷免布條，留言「7月26日返鄉投票者，請向房東申請500元交通補助」，他指控「有罷免團體開始買票」，他向警方報案，對此，律師黃帝穎質疑羅廷瑋，用頗邊緣證據濫告，代表羅面對罷免「急了」，「看到黑影就開槍」，以亂告威嚇罷免方。

黃帝穎分析說，投票（含罷免）行賄罪，是指用不正當的利益，以對價的手法，使選民以特定方式投票，例如投同意罷免，或投下不同意罷免，舉例說，如果只是鼓勵大家投票，而給予車子接送等，沒有特定要求投票同意罷免，或不同意罷免，這就不構成上述罪名，羅廷瑋提告代表羅「也急了」，對於罷免方不適任立委的論述，羅廷瑋可能無力反駁，才會有「看到黑影就開槍」之舉。

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黃帝穎強調，羅廷瑋提告之舉，與國民黨認為黨徽被冒用，兩者邏輯都類似，對罷免方的論述無力回應，才會就一些枝微末節提出告訴，藉此轉移焦點。

另外，中六罷團也針對羅廷瑋的買票指控，聲明指羅廷瑋是不實指控，是毫無根據的抹黑，「我們對於這些無端揣測與惡意指責感到錯愕，背後刻意操作的動機深感遺憾」，羅廷瑋顯然有意轉移焦點，混淆視聽，實屬典型的「烏賊戰」操作。

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