為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    竹2「撕銘行動」領銜人 籲1人拉3票罷爛委

    竹2罷團領銜人謝婷婷呼籲竹2鄉親1人拉3票！823一起投下「同意罷免票」罷免國民黨立委林思銘。（記者黃美珠攝）

    竹2罷團領銜人謝婷婷呼籲竹2鄉親1人拉3票！823一起投下「同意罷免票」罷免國民黨立委林思銘。（記者黃美珠攝）

    2025/07/18 17:31

    〔記者黃美珠／新竹報導〕竹2選區「撕銘行動」罷團領銜人謝婷婷說，罷免國民黨竹2立委林思銘正式成案進入三階！請竹2鄉親8月23日記得投票！1人拉3票、一起投下「同意罷免票」！

    她在臉書上呼叫竹2選區：竹北、竹東、寶山、峨眉、橫山、北埔、五峰所有選民「8/23一定要回家投下同意罷免票！」

    她說，罷免是全台同舟共濟的時刻，邀請全台灣一起守護寶島家園！掃除親共勢力！下架不適任立委！

    她也說，雖然林思銘近期在電視節目上血口噴人，造謠罷團在連署期間去刻了600多個印章、造假連署書；又稱「一二階都連署的人都是知法犯法，高度懷疑是用抄的」。但是竹2吃了「罷免全餐」後，非常艱辛在眾人努力下才好不容易走到3階投票，這是一項眾人齊力完成的艱困任務。

    她感謝志工和竹2選民，號召大家用行動去打破林思銘造的謠。她說，接下來要即刻展開最艱難的3階投票宣傳，所有竹2的選民千萬不要因為「新竹縣很藍」而沒有信心，反而更要站出來，因為這是翻轉新竹縣的機會。她請大家1人拉3票，把爛委都罷掉！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播