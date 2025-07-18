竹2「撕銘行動」領銜人 籲1人拉3票罷爛委

竹2罷團領銜人謝婷婷呼籲竹2鄉親1人拉3票！823一起投下「同意罷免票」罷免國民黨立委林思銘。（記者黃美珠攝）

2025/07/18 17:31

〔記者黃美珠／新竹報導〕竹2選區「撕銘行動」罷團領銜人謝婷婷說，罷免國民黨竹2立委林思銘正式成案進入三階！請竹2鄉親8月23日記得投票！1人拉3票、一起投下「同意罷免票」！

她在臉書上呼叫竹2選區：竹北、竹東、寶山、峨眉、橫山、北埔、五峰所有選民「8/23一定要回家投下同意罷免票！」

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她說，罷免是全台同舟共濟的時刻，邀請全台灣一起守護寶島家園！掃除親共勢力！下架不適任立委！

她也說，雖然林思銘近期在電視節目上血口噴人，造謠罷團在連署期間去刻了600多個印章、造假連署書；又稱「一二階都連署的人都是知法犯法，高度懷疑是用抄的」。但是竹2吃了「罷免全餐」後，非常艱辛在眾人努力下才好不容易走到3階投票，這是一項眾人齊力完成的艱困任務。

她感謝志工和竹2選民，號召大家用行動去打破林思銘造的謠。她說，接下來要即刻展開最艱難的3階投票宣傳，所有竹2的選民千萬不要因為「新竹縣很藍」而沒有信心，反而更要站出來，因為這是翻轉新竹縣的機會。她請大家1人拉3票，把爛委都罷掉！

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