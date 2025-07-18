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    31件立委罷免+1公投 選務總經費達17.2億

    中選會日前表示，立委罷免案選務經費平均一件約1600萬元至2000萬元，全國性公投案的經費約需11億元。（記者李文馨攝）

    中選會日前表示，立委罷免案選務經費平均一件約1600萬元至2000萬元，全國性公投案的經費約需11億元。（記者李文馨攝）

    2025/07/18 17:29

    〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委傅崐萁等31位藍委面臨罷免，中選會日前表示，立委罷免案選務經費平均一件約1600萬元至2000萬元，全國性公投案經費約需11億元。以31件立委罷免案及1件公投案計算，各需花費約6.2億、11億，總經費最高約17.2億元。

    中選會日前表示，即將在8月23日辦理的全國性公投案所需選務經費約11億元；與7月26日、8月23日即將辦理的各該區域立委罷免案所需經費不同，區域立委罷免案平均每件所需經費，約需1600萬元至2000萬元不等。

    首波立委罷免案有24件，若以一件最高2000萬元計算，共需約4.8億元；第二波罷免案有7案，共需約1.4億元，兩波罷免案加總需花費6.2億；再加上8月23日舉行的核三重啟公投11億元，本次選務總經費約17.2億元。

    中選會公告31位立委罷免案成案，其中24案在7月26日投開票，包括傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫及林德福。另外，羅明才、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、馬文君、游顥、林思銘等7件罷免案，則在8月23日與核三重啟公投案同日舉行。

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