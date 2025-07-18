公報夾帶反罷免文宣？洪孟楷提告2議員 李宇翔：感謝他支持司法

新北市傳出八里區有公報夾帶藍委洪孟楷反罷免文宣投遞狀況，公所已澄清為先後發放、無夾帶。（議員鄭宇恩提供）

2025/07/18 17:26

〔記者黃子暘／新北報導〕首波國民黨籍立委罷免案7月26日投票，新北市議員鄭宇恩、李宇翔昨（17）日晚間發文表示接到陳情，傳出八里區有公報夾帶藍委洪孟楷反罷免文宣投遞狀況，公所已澄清為先後發放、無夾帶；洪孟楷稍早表示，下午已就「公職人員選舉罷免法」第104條針對2名議員與罷團提告。李宇翔說，國民黨說司法不公，但洪孟楷用行動支持司法，感謝他，也會在法院上說清楚。

罷團「罷洪！刻不容楷」發言人Sarah說，每每對洪孟楷提出質疑，很遺憾洪孟楷不直接回應，而是採用提告方式，提告理由也奇怪，罷團並非爆料人，提告罷團有何用？其次，相關資訊都是民眾提供的，團隊認為洪孟楷提告只是心虛、為選舉作秀。

請繼續往下閱讀...

李宇翔回應，這起事件是洪孟楷的反罷文宣跟公報幾乎同時出現信箱裡，洪孟楷團隊應要面對質疑，為何有這麼巧的事情？針對公民檢視卻提告，對此感到遺憾，他會勇敢面對，在法院說清楚，希望法院還清白，也感謝洪孟楷願意在國民黨指控司法不公的狀況下，選擇用行動支持司法。

洪孟楷指出，他的反罷文宣比罷免投票通知更晚發，路線、時間都不重疊，結果民進黨議員烏龍爆料、謊言攻擊，把里長與基層公務員拖下水、被無端抹黑為「行政不中立」，讓行政人員承受壓力，面對這種行徑，他今下午已經依選罷法第104條提告2名議員與罷團，讓社會看清這場罷免已不是理念之爭，「而是假訊息與奧步文化的惡性擴散」，選舉可辯論，不容許抹黑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法