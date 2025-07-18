不滿盧秀燕看板滿天飛 台中綠議員自費推「台派寶寶上路走」

「台派寶寶」公車廣告上路。（記者廖耀東攝）

2025/07/18 17:25

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中南屯向上路與環中路交叉口被掛上「不同意，才有好經濟」看板，台中市民進黨議員林祈烽、黃守達、鄭功進及前議員張耀中不滿違建還掛上違規看板，自費推出22輛行經台中三罷區「台派寶寶」公車廣告；林祈烽及張耀中強調，突破台中市長盧秀燕與被罷立委看板滿天飛現狀，協助罷團在公車後面「撐著台灣、防止藍白紅三股勢力阻礙發展。」

「台派寶寶」公車廣告行經中四、中五及中六等台中3個罷區，今天下午2點5分從中台新村發車，號召公民於7月26日投下「同意罷免」票，林祈烽、鄭功進及張耀中強調自費刊登台派寶寶及Ｑ版土地公廣告，藉由中鹿、仁友及豐原客運行駛市區12條路線，突破罷方看板掛不出來現狀。

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林祈烽說，台中市區大街小巷掛滿國民黨不同意罷免看板，反觀罷團租借處處碰壁，還被政治力打壓撤看板，4位議員自費合力找了22輛公車代替看板，也與罷團一起拍短影音，永遠當罷團後盾，在公車後面撐著台灣、防止藍白紅三股勢力阻礙發展。

向上路與環中路口遭民眾檢舉違章建築物，還掛上盧秀燕與被罷免人廖偉翔大型看板，張耀中說，盧秀燕與被罷立委看板滿天飛，連大型違章都掛上，726選舉非常重要，希望感覺焦慮朋友一起努力救台灣。

民進黨台中市議員協助罷團在公車後面「撐著台灣」。（台中市議員林祈烽提供）

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