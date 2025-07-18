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    說明會喊「我是假新聞受害者」 羅智強：問政有憑有據 誰在造謠

    藍委羅智強表示，去年選舉他以近5成3的得票率當選，上任至今不負所託，國會問政、地方服務表現有目共睹。（擷取自直播影片）

    藍委羅智強表示，去年選舉他以近5成3的得票率當選，上任至今不負所託，國會問政、地方服務表現有目共睹。（擷取自直播影片）

    2025/07/18 17:17

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市藍委羅智強今天出席公辦電視罷免說明會，他表示，罷免是公民權利，但違法、違規、造謠、抹黑絕對不是，無奈「羅智強才是假新聞的受害者」，罷團指控他刪減長照、打詐、國防等多項國家預算，其實部分一毛未刪、或是刪了仍比去年多、整體預算成長等，基於職責合理監督，到底是誰在造謠？

    羅智強表示，去年選舉他以近5成3的得票率當選，上任至今不負所託，國會問政、地方服務表現有目共睹，然而罷免門檻很低，2成5的罷免票就能推翻多數民意選出的立委，形成少數罷免多數，很不公平；他批中選會主委李進勇想降低投票率，恐嚇不可喊「告急」、「搶救」等字眼，喊話支持者726出門投下「不同意罷免」，如果不出來，等同變相支持罷免，「所有在野黨立委都需要搶救！」

    羅智強也強調，罷免是公民權利，但違法、違規、造謠、抹黑絕對不是，反問罷團為何拍片要違規停車、也無安排交通指揮，為何要跟立院民進黨團總召柯建銘一起說謊，指控他打騷擾電話，難道不需要舉證嗎？並指自己是最早揭露總統府有共諜洩漏國家機密的人，要不要跟他一起喊「我繳稅不是讓民進黨養共諜」？此外，監察院長陳菊上任5年，預算暴增4成，但業務及調查報告數量減少3成，高薪低效你能不刪嗎？

    他說，從政以來對的事情就堅持到底，捍衛中華民國、反對共產主義和武力戰爭、支持兩岸和平、愛護台灣民主、堅持司法正義，當選後也兌現政見，推動司法改革、杜絕關說司法、打詐反毒、守護孩童，國會出席率及質詢率都很高，並獲口袋國會三度肯定。

    此外，他為台北市爭取預算進行各項施政，也幫人民看守荷包，主張財政收支劃分公平，不要集權又集錢，同時嚴格監督預算編列，罷團卻扣他親中賣台的帽子、毀壞財政紀律、沒有盡到選區民代的職責，如果他今天做得不好，怎麼會有諸多里長支持？做很多事卻反被提罷免，雖然尊重罷免權，但罷免理由也寫得實在一點。

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