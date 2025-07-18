罷免成案！藍委林思銘：惡意罷免踐踏民主 奮戰到最後一刻

國民黨立委林思銘。（資料照，林思銘國會辦公室提供）

2025/07/18 16:58

〔記者劉宛琳／台北報導〕新竹縣第二選區國民黨立委林思銘罷免案，經中選會審查通過第二階段連署，正式進入第三階段投票程序。對此，林思銘聲明，這場罷免的性質，就是執政的民進黨在立委選舉，國會席次未過半後，企圖翻桌，漠視民意，惡意報復的政治操作；面對惡意罷免，「我會戰到最後一刻，絕不讓獨裁者破壞民主的價值！」，懇請鄉親在8月23日投下不同意罷免票。

林思銘指出，罷團在二階連署合計送件26431份，其中有5082份不合規定，包含重複連署、具原住民身分、年齡及居住期間不符法定等狀況，不足法定門檻份數1938份，罷團公然以這樣高比例的不合格份數灌水送件，而中選會視而不見並一再放水，放任罷團在送件後仍可持續收連署書，並在扣除5082份後，實已未達門檻23287份狀況下，准予補件，中選會根本就是讓公平正義蕩然無存。

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林思銘表示，此次罷團補件3396份，仍然有高達633份不合規定，除了延續操作二階送件時的重複連署、連署人為提議人、年齡及居住期間不符法定的情狀外，更出現死亡連署的狀況，罷團這樣目無法紀的胡作非為，他絕對不會被打敗。

林思銘說，令人非常不齒的是，罷團明知二階連署收件不足，公然違法教唆一階提議人繼續參與二階連署，目的僅為了湊足通過門檻的份數，得以讓補件時間延長。甚至在國小門口設攤，對於不認同罷免的民眾，更是口出惡言來辱罵公審為「中共同路人」，這樣的連署罷免程序，根本不是正義，而是踐踏民主社會及人民做主的理念價值。

林思銘認為，這場罷免的本質，就是執政的民進黨選輸不服氣，想藉由罷免來翻盤奪權。他呼籲選民不能再沉默，必須以行動來反對惡罷，阻止這股惡罷歪風的漫延，避免最基本台灣民主價值被瓦解。

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