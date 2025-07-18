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    台中市黨部稱黨徽被盜用提告 黃帝穎：凸顯國民黨無力面對議題

    國民黨文傳會主委林寬裕（左）質疑黨徽被冒用，但醫師杜承哲卻認為是國徽，律師黃帝穎也說，如果用國徽闡述罷免，屬於言論自由。（資料照，記者方賓照攝）

    國民黨文傳會主委林寬裕（左）質疑黨徽被冒用，但醫師杜承哲卻認為是國徽，律師黃帝穎也說，如果用國徽闡述罷免，屬於言論自由。（資料照，記者方賓照攝）

    2025/07/18 16:40

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市近期有宣傳車，掛出同意罷免看板，及類似國民黨黨徽、「726投同意救回國民黨」，國民黨台中市黨部主委顏文正、副主委張書華等人，認為黨徽被冒用，昨（17日）到台中地檢署提告。律師黃帝穎認為，黨徽與國徽雖不同，但卻相似，一般人難以區分，他認為國民黨心虛，無力面對罷免方提出的議題，才會以控告手段威嚇。

    國民黨台中市黨部昨控告宣傳車司機與承租人，罪名是刑法偽造文書罪，以及公職人員選舉罷免法的「意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫等散布謠言或傳播不實之事」，今天（18日）又召開記者會，中市黨部主委顏文正還強調，對方用很聰明的模糊空間，掛國徽和國民黨字眼，顯然是魚目混珠，台中市議會國民黨團書記長李中質疑，這些宣傳車是「偽藍軍」、「偽國民黨」，是捏造的罷免奧步。

    不過，中四罷團發言杜承哲醫師於臉書中，貼出中華保台反共復國黨聲明，他認為這是「正藍軍」中華保台反共復國黨的車（宣傳車）在路上跑，支持同意罷免，讓國民黨中市黨部很不高興，但他仔細看，「那不是黨徽，是中華民國國徽」，就是在護照上面那一個。

    律師黃帝穎今天也分析說，中國國民黨黨徽與中華民國國徽的樣態相當接近，如果是罷免方用國徽宣揚罷免與救回國民黨，這屬於言論自由的範疇，並未觸犯選罷法等法律，但一般人很難分辨黨徽與國徽，法律上也不易區分兩者，使用國徽去論述罷免救回國民黨，這是言論自由，國民黨提出控告，「可見其心虛」，無力面對罷免一方提出的議題與論述。

    國民黨台中市黨部主委顏文正（左）認為黨徽被盜用，到台中地檢署提出告訴。（記者張瑞楨攝）

    國民黨台中市黨部主委顏文正（左）認為黨徽被盜用，到台中地檢署提出告訴。（記者張瑞楨攝）

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