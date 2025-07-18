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    罷免公告沒林沛祥照片？基市選委會：與選舉公報有號次、照片不同

    基隆市民陸續收到林沛祥罷免案的罷免公告，市選委會說，罷免公告與一般選舉公報印有候選人照片、號次不一樣。（記者俞肇福攝）

    基隆市民陸續收到林沛祥罷免案的罷免公告，市選委會說，罷免公告與一般選舉公報印有候選人照片、號次不一樣。（記者俞肇福攝）

    2025/07/18 16:45

    〔記者俞肇福／基隆報導〕大罷免7月26日（下週六）投票，基隆市民眾昨天（17日）陸續收到罷免立委林沛祥的投票通知單和罷免案公告，民眾打開後，忍不住問說「怎麼不像以前的選舉公報，哪A沒有印立委的照片？」；對此，基隆市選舉委員會表示，送到家戶的就是罷免林沛祥案的罷免公告，內容詳列提議領銜人的罷免理由及被罷免人的答辯書，這是罷免公告，跟以前的選舉公報有印候選人照片、號次的選舉公報不大一樣。

    基隆選委會人員表示，2024年罷免基隆市長謝國樑罷免公告，也沒有謝國樑的照片，詳列提議領銜人的罷免理由及被罷免人的答辯書，與以前列有號次、圈選選舉人像的選舉公報不同。選委會說，此次罷免票顏色為白色，請投票人領得罷免票後，應立即使用選舉委員會製備的圈選工具，自行圈選印有的「同意、不同意」投票單。各區公所將陸續送達罷免公告、投票通知單至各家戶，民眾如未收到，可逕向戶籍所在地區公所查詢。

    另外，有關第11屆立法委員（基隆市選舉區）林沛祥罷免案公辦電視罷免說明會，訂下週一（21日）19時在基隆市中嘉吉隆有線電視第4頻道辦理現場直播，並於7月22日、23日19時錄影重播。

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