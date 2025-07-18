王鴻薇稱見中共高官為促交流 海基會：兩岸交流應誠懇務實、健康有序

針對國民黨立委王鴻薇稱揪團見中共全國政協主席王滬寧，是爭取兩岸觀光交流。海基會秘書長羅文嘉今（18）日強調，相信台灣人民會珍惜得來不易的民主權利，而不是中國國台辦講得算，也不是任何一個黨、一個人講得算。（記者田裕華攝）

2025/07/18 16:38

〔記者方瑋立／台北報導〕針對國民黨立委、國民黨團書記長王鴻薇昨稱藍黨團揪團見中共全國政協主席王滬寧並非「密談」，反而是爭取兩岸觀光交流。海基會秘書長羅文嘉今（18）日回應媒體提問時強調，兩岸交流應健康有序，其實可以誠懇對話、務實解決問題，但國台辦近期記者會公開發言，卻皆是責怪、歸咎，批評中華民國民選政府或執政黨，無助於解決兩岸問題。

王鴻薇是國民黨台北市第三選區（中山、北松山）立委，她昨在罷免案電視說明會上聲稱，國民黨團與王滬寧並非閉門密談，而是為民眾發聲，主要是爭取不要禁止觀光團來台。對此，羅文嘉今天回應媒體提問時說，對個別立委沒有相關評論，但相信台灣人民會珍惜得來不易的民主權利，以心中自有的一把尺衡量要不要罷免、同不同意，這是台灣社會可貴的現象，交由公民決定，而不是中國國台辦講得算，也不是任何一個黨、一個人講得算。

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羅文嘉也感嘆，最近很認真看完國台辦每週記者會，卻發現從起手式到結語似乎都一樣，結論一定是責怪、歸咎中華民國的民選政府或執政黨。他說，其實本來覺得兩岸交流可以互相誠懇對話、務實解決問題，但對於這樣的內容實在覺得重要性不大，兩岸問題也不會獲得解決。

羅說，兩岸確實需要健康有序的交流，也確實需要更多瞭解、對話，所有協商、對話、交流，是要確保和爭取台灣最大的利益，這就是海基會的工作。倘若在協商、交流、談判的最後，是讓台灣已經有的權利一步步被侵蝕或消失不見，那這就不是交流的目的，這是我們在看待兩岸問題基本的想法。

至於中國國台辦本週證實註銷立委沈伯洋父親公司，是否為對台施壓一環？羅文嘉回應，中國每隔一段時間公佈對某些台灣公民、政治人物實施所謂「制裁」，並不令人意外，只要不合中共意、跟他立場不同，往往都會採取這種方式，包括現任美國國務卿魯比歐也曾遭公開制裁。

他強調，對民主陣營的國家而言，需要確保本身的實力，有多少實力才能保衛多少利益，對岸或其他集權國家皆常用威脅、恐嚇的方式迫使他人放棄自己的立場和尊嚴，此案只是冰山之一小角，中國從未放棄用各種脅迫的方式，對待全世界所有民主國家。

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