風災搶復電》賴清德慰勉台電英雄！簽名「無披風超人」、「光明大使」

總統賴清德（後左二）為台電搶修人員簽名表達感謝。（記者楊金城攝）

2025/07/18 16:48

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲重創台南溪北電力設備受損嚴重，台電日以繼夜全力搶修後，台南市已恢復供電，總統賴清德今天（18日）下午特地到台電新營區營業處慰勉頒發加菜金，並為3位線路課領班別上標章和簽下「光明大使」、「無披風超人」、「台電英雄」頭銜，他說：「千言萬語，總之，感謝再感謝，勞力再勞力」。

賴清德也當場回應台電基層訴求，指示台電董事長曾文生、台電總經理王耀庭與員工好好討論如提升工作薪資、意外保障、更新施工機具、提升基礎設備等，給員工更大的保障。

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賴清德由台南市長黃偉哲、立委賴惠員等人陪同，向新營區處參與搶修復電的人員表達感謝，潘瑞元、王振宇、羅俊義3領班述說過去11天來搶修的辛勞，有許多民眾跟他們加油打氣，送水送飲料、麵包，關心他們有沒休息，讓搶修人員感動，當然也有人謾罵，令人委曲，期間也沒辦法跟家人見面，但在復電後看到民眾笑容滿面，覺得一切辛苦都值得。

老婆是賴鐵粉 「沒拿總統簽名免回家了」

王振宇還打趣說：「老婆是賴總統的粉絲，交代他搶修沒回去沒關係，沒有總統的簽名就不用回去了。」賴清德果真為三位領班的工作袋上簽下字句和簽名，表達感謝。

曾文生簡報說，丹娜絲造成的電力系統損壞是台電有史以來受災最慘重，統計全國電桿倒斷規模達破紀錄的3499支，造成100.6萬戶停電；台電7月6日起動員逾2300人前往台南、嘉義搶修，其中台南區處和新營區處一度有30餘萬停電，昨天台南市已全數復電。目前仍有備用工班待命。

賴清德說，等到大致完成復電，「他才敢來，因怕影響大家工作」，台電人員不眠不休全力搶修復電的工作文化和使命感，贏得台灣社會一致的肯定和感謝的原因。

台電新營區處3位線路課領班潘瑞元（左起）、王振宇、羅俊義展示總統賴清德在工作袋上的簽字。（記者楊金城攝）

台電董事長曾文生（後）說明台電復電。（記者楊金城攝）

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